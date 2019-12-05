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В Витебске открыли первый в Беларуси МРТ для животных

Отбоя от четвероногих пациентов нет.

В «северной столице» Беларуси, обогнав остальные областные центра и даже столицу, открыли возможность обследований МРТ для животных, проинформировали belta.by в vet-centre.by.

Аппарат для проведения магнитно-резонансной томографии у домашних любимцев установили в Ветеринарном центре в Витебске около месяца назад. И надо сказать, что данная медуслуга для животных пользуется популярностью – всего за месяц обследование прошли примерно 40 пациентов.


– Ранее ветеринарная МРТ-диагностика была недоступной в республике, провести обследование питомцу хозяева могли только за пределами Беларуси и за высокую плату. Теперь услуга доступна в Витебске! Мы долго готовились, наши ветеринарные врачи стажировались у российских коллег, один и специалистов работал на МРТ-аппарате в клинике в Санкт-Петербурге, – сообщили в Центре.

Обследование длиться около 10 минут, но в целом процедура занимает примерно час. Животное в это время находится под неглубоким наркозом. МРТ для питомца обойдется его хозяевам в сумму от 200 рублей за одну зону «сканирования».
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