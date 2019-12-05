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Oops! В Шумилино угнали машины у начальника РОВД и запреда исполкома

Два угона как под копирку. Угонщиков пока не нашли

В ночь на 2 декабря в Шумилино (Витебская область) совершены угоны сразу двух транспортных средств. 

Один угнанный автомобиль принадлежит начальнику Шумилинского РОВД, второй заместителю председателя Шумилинского райисполкома.

Оба автомобиля Hyundai CRETA 2018 и 2019 г.в.

фото носит иллюстративный характер

Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, сообщается в группе "По полочкам" в ВКонтакте.
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