Невероятно! Письмо из Германии на воздушнем шарике долетело до Ружан

Необычную корреспонденцию на днях получила жительница Ружан, сообщил местный ресурс « Раённыя буднi ». Во дворе дома женщина обнаружила бумажку, привязанную к сдутому шарику. Думала, мусор, едва не выбросила, а как присмотрелась - да это письмо!





Инна Жиевская, получательница «воздушной почты», сразу подумала, что это какой-то розыгрыш, но, увидев, что надпись на открытке на немецком языке, сделала фото и переслала его дочери.





- Дочка и перевела, что письмо - своеобразная открытка-приветствие от немецких молодоженов Лизы и Енса. Они сыграли свадьбу 10 августа этого года и в день бракосочетания запустили в небо шарик с открыткой, на которой написали, чтобы получатель связался с ними. Вот у них есть такая традиция, а муж убедил: если просят, надо ответить, - рассказала горожанка.









Вместе с супругом и интернет-переводчиком женщина написала ответное письмо немецким молодоженам и отправила его почтой. Для быстрой связи указали имейл, и вскоре завязалась переписка.





Енс и Лиза, которые живут рядом с Мюнхеном, были удивлены, что шарик улетел в Беларусь и пролетел около 1400 километров.





Забавно, что Германия для семьи Жиевских - это не чужая страна: муж и сын часто там бывают в командировках, объездили почти всю ФРГ, много лет дальнобойщиком работала и сама Инна Андреевна. В Германии у семьи из Ружан много друзей, а теперь и с новыми знакомыми они договорились о встрече!