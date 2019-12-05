Радиоактивные приборы нашли на авиаремонтном заводе в Болбасово

Днем 4 декабря спасатели получили сообщение о том, что на Оршанском авиаремонтном заводе нашли 10 источников радиоактивного излучения.





фото носит иллюстративный характер





Были обнаружены радиоизотопные приборы цилиндрической формы, размером 10 на 14 сантиметров. На поверхности цилиндров радиационный фон составил 0,4-0,6 мкЗв/ч, на расстоянии в один метр от прибора он уже не превышал естественный.





Сегодня обнаруженные источники радиации должно утилизировать УП «Экорес». Пострадавших нет, сообщается пресс-службой МЧС.