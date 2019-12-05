Шок! За полгода 55 белорусок погибли из-за насилия в семье

Евгения впервые столкнулась с физическим насилием, когда ей было 16 лет. Первый парень девушки дарил ей каждую субботу белую розу, но мог и ударить. Евгения решилась рассказать Белсат свою историю, не показывая лицо.





«Он мог взять меня на перемене – мы учились вместе в лицее – и таскать за волосы, хватать. И все это было на уровне «хихи-хаха» от знакомых, от учителей. Ссоритесь, мол, это нормально», – говорит сегодня она.





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В Минске работает организация «Радислава», в 5 городах женщинам помогают SOS-детские деревни. Ежедневно с 8:00 до 20:00 работает горячая линия по телефону 8-801-100-8-801. Также по всей стране работает более 130 государственных кризисных комнат.