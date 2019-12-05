Взрыв дома на горнолыжном курорте в Польше: четверо погибших, в том числе ребенок
На популярном горнолыжном курорте Щирк на юге Польши прогремел мощный взрыв в жилом доме, под завалами могут находиться люди.
Взрыв газа произошел в трехэтажном жилом здании, оно рухнуло.
Муниципальный штаб пожарной охраны города Бельско-Бяла уточнил, что под завалами дома могут находиться восемь человек, включая детей.
Участие в спасательной операции принимают около 100 спасателей.
На инцидент отреагировал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, который пообещал оказать пострадавшим необходимую помощь.
По последним данным, под обломками дома спасатели обнаружили тела четырех погибших - троих взрослых и ребенка. Поиски еще четырех человек продолжаются.
"Белорусский партизан"
10:02 05/12/2019
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