Взрыв газа произошел в трехэтажном жилом здании, оно рухнуло.





Муниципальный штаб пожарной охраны города Бельско-Бяла уточнил, что под завалами дома могут находиться восемь человек, включая детей.





Участие в спасательной операции принимают около 100 спасателей.









На инцидент отреагировал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, который пообещал оказать пострадавшим необходимую помощь.









По последним данным, под обломками дома спасатели обнаружили тела четырех погибших - троих взрослых и ребенка. Поиски еще четырех человек продолжаются.