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Спецслужбы Европы весной 2018 года предприняли беспрецедентную слежку за российскими шпионами, пишет Белсат. В результате составлен список из 15 лиц, которые являются офицерами разведки России. Все сотрудники спецлужб являются представителями подразделения, специализирующегося на убийствах. В частности, именно они делали попытку убийства Сергея Скрипаля в Великобритании.









Офицеры ГРУ в течение 2014 – 2018 годов переправлялись и проживали во Франции. Они приезжали из Лондона, Москвы, Испании или Швейцарии. Эти люди регулярно останавливались в одном и том же департаменте, в Верхней Савойе. По мнению французской контрразведки этот пограничный со Швейцарией район служил тыловой и материально-технической базой ГРУ во время действий по всей Европе.



















