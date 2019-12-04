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Это провал: выявлены 15 офицеров ГРУ. Обнаружили базу российских шпионов в Альпах

Британская, французская, швейцарская контрразведки совместно с партнерами, в том числе американскими, составили список из пятнадцати офицеров российской военной разведки (ГРУ), которые постоянно приезжали и останавливались в Альпах, на границе Швейцарии и Франции, пишет издание Lemonde.

Фото из открытых источников, носит иллюстративный характер

Спецслужбы Европы весной 2018 года предприняли беспрецедентную слежку за российскими шпионами, пишет Белсат. В результате составлен список из 15 лиц, которые являются офицерами разведки России. Все сотрудники спецлужб являются представителями подразделения, специализирующегося на убийствах. В частности, именно они делали попытку убийства Сергея Скрипаля в Великобритании.


Офицеры ГРУ в течение 2014 – 2018 годов переправлялись и проживали во Франции. Они приезжали из Лондона, Москвы, Испании или Швейцарии. Эти люди регулярно останавливались в одном и том же департаменте, в Верхней Савойе. По мнению французской контрразведки этот пограничный со Швейцарией район служил тыловой и материально-технической базой ГРУ во время действий по всей Европе.
СК/ИР belsat.eu
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