Сколько дней отработки "висят" над безработными
Минский городской исполнительный комитет установил, сколько дней безработные должны будут отработать на оплачиваемых общественных работах.
Соответствующий документ был опубликован на Национальном правовом реестре.
Сколько дней безработные будут отрабатывать на общественных работах в 2020 году
Согласно опубликованной информации, в 2020 году безработные должны будут принимать участие в оплачиваемых общественных работах минимум один раз в месяц.
Речь идёт о полном рабочем дне.
В год безработные должны принять участие в оплачиваемых работах минимум 12 раз.
Перечень, объемы и сроки оплачиваемых работ определены этим же постановлением.
Сообщается, что в Минске в январе-декабре 22 человека будут задействованы на работах по ремонту и строительстве работ.
В апреле-декабре больше тысячи человек задействуют на сельскохозяйственных работах.
В течение 2020 года 47 безработным предоставят возможность заработать в организациях ЖКХ.
Два человека каждый месяц будут отправлять на сбор и переработку вторичного сырья и отходов, пишет belnovosti.by
09:30 05/12/2019
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