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БЖД на новогодние каникулы пустит 88 дополнительных составов

В дни новогодних и рождественских праздников с 25 декабря 2019 года по 11 января 2020 года Белорусская железная дорога назначила дополнительные поезда и увеличила периодичность курсирования поездов внутриреспубликанского сообщения.

Составы будут курсировать по наиболее востребованным у пассажиров маршрутам: Минск — Гомель, Минск — Брест, Минск — Пинск, Минск —Калинковичи — Гомель, Мозырь (ст. Козенки) — Минск, пишет mlyn.by

Более подробную информацию о времени отправления назначенных дополнительных поездов можно получить на сайте www.rw.by, а также по телефону Контакт-центра Белорусской железной дороги 105.
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