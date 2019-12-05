БЖД на новогодние каникулы пустит 88 дополнительных составов

В дни новогодних и рождественских праздников с 25 декабря 2019 года по 11 января 2020 года Белорусская железная дорога назначила дополнительные поезда и увеличила периодичность курсирования поездов внутриреспубликанского сообщения.