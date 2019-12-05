Как передает НВ, фестиваль проводится каждые пять лет в деревне Барияпура в храме Гадхимаи, который называют самым кровавым религиозным собранием в мире.

Паломники убеждены, что благодаря жертвоприношению богине Гадхимаи исполнятся их желания.

На фестиваль раз в пять лет приезжает до двух миллионов человек, но убивают буйволов и других животных только избранные. Остальные – просто наблюдают.