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Фотофакт: кровавая жатва в Непале В жертву принесли 100 тысяч животных

В Непале во время ритуального массового жертвоприношения на фестивале богини Гадхимаи погибли более сотни тысяч быков, буйволов и других домашних животных.
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Как передает НВ, фестиваль проводится каждые пять лет в деревне Барияпура в храме Гадхимаи, который называют самым кровавым религиозным собранием в мире. 
 
Паломники убеждены, что благодаря жертвоприношению богине Гадхимаи исполнятся их желания. 
 
На фестиваль раз в пять лет приезжает до двух миллионов человек, но убивают буйволов и других животных только избранные. Остальные – просто наблюдают. 
 
Только в 2009 году паломниками были обезглавлены около 500 тысяч буйволов. Однако пока защитникам животных не удается добиться запрета фестиваля, пишет ru.oxu.az

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