«Дурь» уже была расфасована в два пакета и готовилась к отправке, но планы сорвали украинские полицейские.





Как сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины, в результате проведенной масштабной спецоперации в Львовской и Черкасской областях было обнаружено и ликвидировано пять нарколабораторий, занимавшихся производством так называемых «солей» — амфетамина и Alpha PVP (синтетические психотропные вещества).









В ходе почти сотни обысков полицейские изъяли более 46 кг наркотических средств и психотропных веществ, уже расфасованных и готовых к отправке не только в города Украины, но и в Молдову и Беларусь, пишет gomel.today В частности, на двух пакетах (каждый примерно 2 кг) с белым веществом черным маркером было написано — «Гомель (Белорусь)». Логично предположить, что на товар был сделан заказ и белорусский получатель либо уже его оплатил, либо сделал авансовую предоплату. И, очевидно, в нашем регионе действует широкая сеть распространителей. Однако на этот раз они остались ни с чем.









Также украинские наркоборцы изъяли 170 литров сырья в виде прекурсоров, которое вместе с готовым зельем стоят не менее $1 млн., около $30 тыс. наличными, более двух десятков банковских карт и мобильных телефонов, оружие и патроны различного калибра, «черновые» записи с данными о «движении» наркотиков, данные дилеров, клиентов и должников, а также 6 автомобилей премиум-класса.









Для сбыта части произведенной продукции, приема и оплаты заказов злоумышленники использовали интернет-магазин, который предлагал широкий ассортимент запрещенных средств и веществ.





По данным полицейских, группировка насчитывает около 50 участников — химиков, администраторов интернет-магазинов, курьеров, закладчиков и финансистов возрастом от 18 до 39 лет из Львовской, Киевской, Черкасской, Харьковской, Черниговской и Днепропетровской областей. В рамках же спецоперации были задержаны 19 человек. Было установлено, что организовали наркобизнес двое жителей Львовской области, один из которых является действующим депутатом объединенной территориальной общины и председателем комиссии по вопросам культуры, образования и спорта. Организационную систему построили таким образом, что участники «синдиката» из разных регионов почти не контактировали друг с другом. «Ранее по этому делу коллеги из Беларуси задержали еще двух участников преступной организации», — говорится в сообщении Нацполиции Украины.



