Беларусь рассчитывает на скорое подписание соглашения с ЕС по визовым процедурам
Беларусь рассчитывает, что в ближайшее время удастся подписать соглашения с Евросоюзом по упрощению визовых процедур и реадмиссии.
Об этом на открытии XVII Минского форума "Место Беларуси в Европе. Шансы для внешней политики, экономики, гражданского общества и культуры" заявил заместитель министра иностранных дел нашей страны Олег Кравченко, передает БЕЛТА.
Чиновник подчеркнул, что эти соглашения важны не столько для правительства, сколько для граждан. В соответствии с ними шенгенские визы для белорусов станут по 35 евро. Теперь они стоят 60 евро, а вскоре подорожают до 80.
В своей речи Кравченко добавил, что постепенно продвигаются переговоры с ЕС по вступлению Беларуси во Всемирную торговую организацию. Кроме того, Беларусь хочет заключить новое соглашение о партнерстве с ЕС.
Замминистра не отметил в своей речи, но у Беларуси есть и противник в развитии контактов с ЕС. Литва, которая протестует против строительства АЭС у своей границы, активно возражает против новых соглашений между ЕС и Беларусью. На это намекал уже бывший еврокомиссар Йоханнес Хан, который советовал белорусским властям найти взаимопонимание с официальным Вильнюсом, передает "Еврорадио".
21:57 04/12/2019
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