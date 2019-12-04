Об этом на открытии XVII Минского форума "Место Беларуси в Европе. Шансы для внешней политики, экономики, гражданского общества и культуры" заявил заместитель министра иностранных дел нашей страны Олег Кравченко, передает БЕЛТА





Чиновник подчеркнул, что эти соглашения важны не столько для правительства, сколько для граждан. В соответствии с ними шенгенские визы для белорусов станут по 35 евро. Теперь они стоят 60 евро, а вскоре подорожают до 80.





В своей речи Кравченко добавил, что постепенно продвигаются переговоры с ЕС по вступлению Беларуси во Всемирную торговую организацию. Кроме того, Беларусь хочет заключить новое соглашение о партнерстве с ЕС.



