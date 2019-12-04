В мессенджере Telegram обнаружена уязвимость, которая позволяет злоумышленникам получить доступ к чужой переписке. Об этом заявили в компании Group-IB, которая специализируется на предотвращении кибератак.

В компанию поступили жалобы от нескольких российских бизнесменов, которые заявили, что неизвестные смогли получить доступ к их переписке в Telegram.





«Атака начиналась с того, что в мессенджер Telegram пользователю приходило сообщение от сервисного канала Telegram (это официальный канал мессенджера с синей галочкой верификации) с кодом подтверждения, который пользователь не запрашивал. После этого на смартфон жертвы падало СМС с кодом активации – и практически сразу же в сервисный канал Telegram приходило уведомление о том, что в аккаунт был произведен вход с нового устройства», – объяснили механизм работы хакеров в Group-IB.







