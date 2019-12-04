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В Telegram обнаружили уязвимость, которая позволяет получить доступ к чужой переписке

В компании Group-IB рассказали механизм работы хакеров.

В мессенджере Telegram обнаружена уязвимость, которая позволяет злоумышленникам получить доступ к чужой переписке. Об этом заявили в компании Group-IB, которая специализируется на предотвращении кибератак.

В компанию поступили жалобы от нескольких российских бизнесменов, которые заявили, что неизвестные смогли получить доступ к их переписке в Telegram. 

«Атака начиналась с того, что в мессенджер Telegram пользователю приходило сообщение от сервисного канала Telegram (это официальный канал мессенджера с синей галочкой верификации) с кодом подтверждения, который пользователь не запрашивал. После этого на смартфон жертвы падало СМС с кодом активации – и практически сразу же в сервисный канал Telegram приходило уведомление о том, что в аккаунт был произведен вход с нового устройства», – объяснили механизм работы хакеров в Group-IB.


В компании отметили, что проблемы коснулись не конкретного оператора сотовой связи – к ним обратились клиенты разных компаний. При этом установлено, что техника пострадавших не была заражена шпионской вредоносной программой или банковским трояном, их учетные записи не были взломаны, подмены сим-карты тоже не было. Злоумышленники получали доступ к мессенджеру с помощью кодов активации из SMS. 

Как именно они перехватывали сообщения – пока неясно. Чтобы защититься от злоумышленников, специалисты Group-IB рекомендуют установить в Telegram дополнительный фактор авторизации в виде пароля, помимо обязательной SMS. 
Источник: УНИАН
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