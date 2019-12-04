Этим летом депутаты проголосовали за изменения в антинаркотическую 328-ю статью. Так, сроки наказания в виде лишения свободы по двум частям этой статьи снизились на два года.





А не так давно в Администрации президента заявили, что осужденных по наркотическим статьям могут освободить из колонии под поручительство родителей. У многих осужденных за наркотики появилась надежда выйти на свободу досрочно.





- Если примут такие нормы, то они должны будут применяться в повседневной практике, - рассказал «Комсомолке» заместитель председателя Верховного суда Валерий Калинкович.







