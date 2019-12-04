Плюс в том, что граждане, которые везут из Польши и Литвы крупную бытовую технику или товары в разумных пределах и для личного пользования, смогут сэкономить на таможенных платежах.





"Неделимость" исчезнет

Новые правила ввоза товаров на территорию ЕАЭС начнут применяться с 1 января 2020 года. Суть новшества в том, что таможня перестанет применять понятие неделимый товар. Товары, которые сейчас считаются неделимыми, потеряют такой статус и будут включаться в общий вес и стоимость всего товара, который физическое лицо везет в Беларусь.





Расчет платежей будет производиться в части превышения стоимостной или весовой норм с учетом частоты пересечения границы, сообщают в Гродненской региональной таможне.





Например, сейчас "неделимым товаром" считается духовой шкаф, посудомоечная или стиральная машина. Это любой товар для личного пользования, вес которого с учетом заводской упаковки превышает 35 килограммов, состоящий из одной единицы товара в собранном или разобранном виде, разделить его без изменения назначения невозможно.









Как сейчас?

В настоящее время в отношении "неделимых товаров" уплачиваются платежи по ставкам 30% от стоимости, но не менее 4 евро за каждый килограмм веса. То есть за ввоз посудомоечной машины, которая, например, весит 36 кило, необходимо уплатить 144 евро (36 кг*4 евро). Также данный товар не включается в вес и стоимость перемещаемых товаров.





Как станет?

С 1 января 2020 года при ввозе той же посудомоечной машины весом 36 кг и стоимостью 300 евро таможенные платежи будут уплачиваться по тем же ставкам – 30% от стоимости, но не менее 4 евро за килограмм веса. Но оплачивать нужно будет лишь часть превышения стоимостной и (или) весовой норм.





"Если гражданин пересекает таможенную границу реже, чем 1 раз в 3 календарных месяца, и ввозит только этот товар, то сумма надлежащих к уплате платежей составит 44 евро (11 кг * 4 евро)", – приводят пример в Гродненской таможне.





Напоминаем, что сегодня беспошлинно можно ввезти товары, стоимость которых не превышает сумму 500 евро и (или) вес не превышает 25 килограммов. В случае пересечения границы чаще, чем один раз в течение трех календарных месяцев, стоимость таких товаров не должна превышать сумму, эквивалентную 300 евро, и общий вес – не более 20 кило.