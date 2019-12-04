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"Невеста Коли Лукашенко": Что пишут в инстаграме депутата Василевич

Мисс Беларусь-2018 Мария Василевич в последнее время стала особенно популярной. Сначала ее заприметил глава госуларства, потом она стала депутатом Палаты представителей, затем пошли статьи в мировых СМИ…

"Невеста Коли Лукашенко": Что пишут в инстаграме депутата Василевич
После этого в соцсетях Марии стали появляться ироничные и язвительные (а иногда — и очень грубые) комментарии. Конечно, Instagram Василевич еще не превратился в «инсту» Леди Гаги, где в комментариях фанаты Ирины Шейк устроили перепалку, доску объявлений, барахолку и вообще срач. Но и у Мисс Беларусь в комментах хватает такого, чему бы позавидовали многие инстадивы. The Village Беларусь достал самые интересные комментарии.

IALISKA6: Невеста Николая Лукашенко!!!
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