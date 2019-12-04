"Невеста Коли Лукашенко": Что пишут в инстаграме депутата Василевич

Мисс Беларусь-2018 Мария Василевич в последнее время стала особенно популярной. Сначала ее заприметил глава госуларства, потом она стала депутатом Палаты представителей, затем пошли статьи в мировых СМИ…