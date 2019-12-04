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В Беларуси запустили свой BlaBlaCar

Житель Мозыря Владимир Жолуд создал новый веб-сервис поиска попутчиков в Беларуси, назвав его MyMotion.


Владимир кратко рассказал Автобизнесу об отличии своего проекта от других. К слову, запуская его, по одному из животрепещущих вопросов в сфере контроля за перевозками он написал письмо в Администрацию президента РБ.

- Итак с чего начать? Пожалуй с того, чем же отличается заново придуманный велосипед. Я внедрил Яндекс-карту для наглядности вводимого маршрута и его точности, карта сама подсказывает исходный адрес, благодаря ей же можно составлять маршруты даже внутри города. Такая особенность доступна только на нашем ресурсе, - говорит Владимир. - Саму поездку, точнее, ее запросы, я разделил на 4 типа. 

Стандартный - "ищу попутчика", запрос "хочу поехать" (позволяет создавать требуемые маршруты не только водителю, но и попутчику), "доставлю попутный груз", "необходимо передать попутный груз", что подразумевает передачу посылок маршрутчикам или бусам до 3,5 тонны, но можно, в общем-то, любому типу транспорта. Поисковая система настроена на отдельный поиск по всем четырем параметрам.


Работает коммуникация между создателем поездки и попутчиком посредством личного кабинета, где можно редактировать детали созданной поездки, кроме даты.

Теперь о самом пользовании. Это не сайт, а веб-сервис, отображающийся в браузере, поэтому меню и навигация больше напоминают мобильное приложение. Внизу страницы есть ссылка на часто задаваемые вопросы, как пользоваться и как создавать поездки, а также рекомендации о том, как правильно принимать деньги без проблем с законом. 

На самом деле в нашей стране еще не определились насчет данного типа перевозок, поэтому "под раздачу" налоговиков все равно могут попасть все пользователи. Так что пользоваться или нет сервисом поиска попутчиков - дело лично каждого. Я написал официальное обращение к президенту, упомянув "контрольные закупки" налоговиков и "подставы" для автомобилистов. 

Что выбрать, официального перевозчика или сервис поиска попутчика, - дело каждого. Лично я всегда по возможности ищу попутки, так как условия перевозок в узком сиденье и удлиненное время пути по сравнению с легковым авто для меня просто неудобны.
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