На Дорофееву подали в суд за нарушение авторских прав





“Я отстаивала права непосредственно авторов, это было важно, — говорит Дорофеева. — Но сейчас, признаюсь честно, сама участвую в маленьком судебном процессе”.





Певица судится с белорусским поэтом и переводчиком, автором популярных песен Леонидом Прончаком. Тот подал на неё в суд, потому что Дорофеева без разрешения выпустила 200 экземпляров диска с исполненной ею песней “Талака” на его стихи.





“Это были подарочные диски к юбилею, — говорит певица. — Мне они были нужны, чтобы раздать авторам и музыкантам. Их не хватило. Тем не менее, он [Прончак — Еврорадио] где-то диск нашёл и решил посудиться именно за песню “Талака”, которую исполняло миллион исполнителей, лично я пела её ещё в 93-м году на фестивале в Молодечно”.









Дорофеева говорит, что записывая “Талаку”, думала, что поэт будет счастлив увидеть её на диске, мол, песня не забыта. “Как бы да, но хочется немножко денег”, — улыбаетcя певица.





Последнее заседание в суде по этому делу состоится 30 декабря. Дорофеевой грозит штраф до 10 базовых величин.