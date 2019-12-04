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Белорусский автобус столкнулся с грузовиком под Москвой - пострадали пассажиры

Семь человек пострадали в результате столкновения автобуса из Беларуси и грузового автомобиля в Одинцовском районе Подмосковья.

Об этом ТАСС сообщили в среду в экстренных службах.

"На 24-м км трассы М-1 столкнулся междугородный автобус с грузовым автомобилем. Всего в автобусе было 48 человек, семь из них получили травмы", - сказал собеседник агентства. Из семи пострадавших двое госпитализированы.

Автобус следовал из Гродно в Кострому. Все пассажиры отправлены в гостиницу. Причины аварии устанавливаются.


В пресс-службе ГУ МВД по Московской области ТАСС подтвердили информации о ДТП. "Около 23 часов 3 декабря на 24 км Минского шоссе произошло попутное столкновение грузовой автомашины с полуприцепом и автобуса", - сказали в полиции, добавив, что два человека госпитализированы, еще пятерых осмотрели на месте.
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