Об этом ТАСС сообщили в среду в экстренных службах.





"На 24-м км трассы М-1 столкнулся междугородный автобус с грузовым автомобилем. Всего в автобусе было 48 человек, семь из них получили травмы", - сказал собеседник агентства. Из семи пострадавших двое госпитализированы.





Автобус следовал из Гродно в Кострому. Все пассажиры отправлены в гостиницу. Причины аварии устанавливаются.









В пресс-службе ГУ МВД по Московской области ТАСС подтвердили информации о ДТП. "Около 23 часов 3 декабря на 24 км Минского шоссе произошло попутное столкновение грузовой автомашины с полуприцепом и автобуса", - сказали в полиции, добавив, что два человека госпитализированы, еще пятерых осмотрели на месте.