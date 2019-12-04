Алексею Манкевичу около 27 лет и родом он из Жодино. Он был осуждён за покупку марихуаны по минимуму ч. 3 статьи 328 УК Беларуси «Незаконный оборот наркотиков» (ранее минимум предполагал 8 лет лишения свободы), пишет Известно, чтооколо 27 лет и родом он из Жодино. Он был осуждён за покупку марихуаны по минимуму ч. 3 статьи 328 УК Беларуси «Незаконный оборот наркотиков» (ранее минимум предполагал 8 лет лишения свободы), пишет mspring.online





Помимо амнистии в связи с 75-летием освобождения Беларуси, объявленной в июне нынешнего года, власти также приняли поправки в Уголовный кодекс, снизив нижний предел наказания по ч.2 и ч.3 статьи 328 на два года: с пяти до трех лет по части 2 (незаконный с целью сбыта оборот наркотиков) и с восьми до шести лет по части 3 (те же действия, совершенные группой лиц либо повторно).





На снижение срока именно на два года рассчитывал и Манкевич.





Однако по неясной причине суд снизил его наказание только на год (либо ещё меньше). Никакого обоснования такого решения осуждённому не предъявили.





Ранее Алексей Манкевич не был злостным нарушителем режима и серьёзных взысканий не имел. Поэтому в ответ он и заявил о начале голодовки протеста, о чём просил уведомить свою мать через других осуждённых.









По состоянию на 2 декабря известно, что администрация ИК-15 в ответ отправила несогласного в штрафной изолятор (ШИЗО) и не придаёт инциденту никакой огласки. Там Алексей Манкевич сидит в камере-одиночке.





Чтобы заставить его прекратить голодовку, администрация колонии предпринимает меры по организации коллективной ответственности среди других осуждённых.





Это значит, что других арестантов, находящихся в бараке усиленного режима (БУР) – они уже локализованы от других осуждённых за ненадлежащее поведение – лишают некоторых благ на период голодовки неугодного. Таким образом, они должны повлиять на протестующего и убедить его отказаться от своих намерений. С этой целью Манкевича несколько раз переводили из камеры в камеру.



