



Организаторы приняли приглашение Лукашенко присоединиться к проведению Венского бала во Дворце независимости 27 декабря 2019 года. По режиссерской задумке, бал будет учитывать традиции венских балов в Австрии, пишет tio.by









Компания А1 возьмет на себя обязательство по оказанию благотворительной помощи общественному объединению «SOS-детские деревни Беларусь». В адрес учреждения будут перечислены средства, эквивалентные половине суммы, которую планировалось выручить от продажи билетов на «Венский бал с А1 в Купаловском».





Возврат денежных средств за билеты на «Венский бал с А1 в Купаловском», приобретенных ранее, будет осуществляться в кассе Национального академического театра имени Янки Купалы (ул. Энгельса, 7а) с 4 по 20 декабря 2019 года.