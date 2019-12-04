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Очень хочется королевского размаха: Лукашенко объединил Венский бал от А1 со своим

Организаторы «Венского бала с А1 в Купаловском», проведение которого запланировано на 14 декабря в Национальном академическом театре имени Янки Купалы, сообщают о том, что мероприятие состоится в новом формате.


Организаторы приняли приглашение Лукашенко присоединиться к проведению Венского бала во Дворце независимости 27 декабря 2019 года. По режиссерской задумке, бал будет учитывать традиции венских балов в Австрии, пишет tio.by


Компания А1 возьмет на себя обязательство по оказанию благотворительной помощи общественному объединению «SOS-детские деревни Беларусь». В адрес учреждения будут перечислены средства, эквивалентные половине суммы, которую планировалось выручить от продажи билетов на «Венский бал с А1 в Купаловском».

Возврат денежных средств за билеты на «Венский бал с А1 в Купаловском», приобретенных ранее, будет осуществляться в кассе Национального академического театра имени Янки Купалы (ул. Энгельса, 7а) с 4 по 20 декабря 2019 года.
"Белорусский партизан"
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