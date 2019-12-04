Сын президента Казахстана "шифруется"













"Сын президента РК, предприниматель Тимур Токаев стал Тимуром Кемел", - написал он.





Тимур в 2009 году защитил диссертацию на тему "Стратегия Республики Казахстан в отношении Запада" и получил степень кандидата политических наук.





Из открытых источников известно, что сын президента родился в 1984 году и является бизнесменом.