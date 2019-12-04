Сын президента Казахстана "шифруется"
Казахский политолог Ербол Едилов в своем Telegram-канале сообщил, какая фамилия у сына главы государства Касым-Жомарта Токаева.
"Сын президента РК, предприниматель Тимур Токаев стал Тимуром Кемел", - написал он.
Тимур в 2009 году защитил диссертацию на тему "Стратегия Республики Казахстан в отношении Запада" и получил степень кандидата политических наук.
Из открытых источников известно, что сын президента родился в 1984 году и является бизнесменом.
09:51 04/12/2019
Загрузка...
Загрузка...
Блоги
Особое мнение