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Фальшивый суд работал в казахстанском городе Алматы

Фальшивый суд работал в Алматы. Прокуратурой города лжесуд ликвидирован, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу надзорного органа.

 "В Алматы гражданка А., создав полное товарищество "Международный арбитражный суд "Әділет", незаконно осуществляла правосудие.


Фото:elements.envato.com 


 Самовольно присвоив звание представителя власти, она выносила решения от имени Республики Казахстан по административным, уголовным и гражданским делам (решения выносила на фирменном бланке с государственным гербом и другими реквизитами). Этими незаконными судебными актами лишала граждан водительских прав, взыскивала суммы, пыталась освободить лиц из следственного изолятора и другое", - говорится в официальном сообщении. 


 По заявлению прокурора Бостандыкского района Специализированным межрайонным экономическим судом города Алматы деятельность товарищества "Международный арбитражный суд "Әділет" прекращена. В отношении лжесудьи начато досудебное расследование по статье 390 УК РК "Самовольное присвоение звания представителя власти".
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