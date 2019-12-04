Фальшивый суд работал в казахстанском городе Алматы

"В Алматы гражданка А., создав полное товарищество "Международный арбитражный суд "Әділет", незаконно осуществляла правосудие.



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Самовольно присвоив звание представителя власти, она выносила решения от имени Республики Казахстан по административным, уголовным и гражданским делам (решения выносила на фирменном бланке с государственным гербом и другими реквизитами). Этими незаконными судебными актами лишала граждан водительских прав, взыскивала суммы, пыталась освободить лиц из следственного изолятора и другое", - говорится в официальном сообщении.









По заявлению прокурора Бостандыкского района Специализированным межрайонным экономическим судом города Алматы деятельность товарищества "Международный арбитражный суд "Әділет" прекращена. В отношении лжесудьи начато досудебное расследование по статье 390 УК РК "Самовольное присвоение звания представителя власти".



