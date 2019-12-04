Оранжевый уровень опасности объявлен на 4 декабря из-за гололедицы

Такие погодные условия могут значительно увеличить число ДТП. Госавтоинспекция призывает автомобилистов проявлять максимум осторожности и благоразумия.

На скользкой дороге автомобиль становится неуправляемым. Не допускайте резкости в движениях при переключении передач, разгоне или маневрировании. Во время движения водитель и пассажиры должны быть пристегнуты ремнем безопасности. В условиях ограниченной видимости передвигаться следует с включенным ближним светом фар, а перед поездкой очищать стекла и фары от наледи.









Пешеходам необходимо обращать внимание на возможное обледенение тротуаров и максимально аккуратно приближаться к краю проезжей части, в темное время суток обязательно обозначать себя световозвращающими элементами.



