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Оранжевый уровень опасности объявлен на 4 декабря из-за гололедицы

Согласно прогнозу, утром и днем на дорогах большей части территории страны ожидается гололедица.

Такие погодные условия могут значительно увеличить число ДТП. Госавтоинспекция призывает автомобилистов проявлять максимум осторожности и благоразумия. 
На скользкой дороге автомобиль становится неуправляемым. Не допускайте резкости в движениях при переключении передач, разгоне или маневрировании. Во время движения водитель и пассажиры должны быть пристегнуты ремнем безопасности. В условиях ограниченной видимости передвигаться следует с включенным ближним светом фар, а перед поездкой очищать стекла и фары от наледи.


Пешеходам необходимо обращать внимание на возможное обледенение тротуаров и максимально аккуратно приближаться к краю проезжей части, в темное время суток обязательно обозначать себя световозвращающими элементами.
interfax.by
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