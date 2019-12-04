Оранжевый уровень опасности объявлен на 4 декабря из-за гололедицы
Согласно прогнозу, утром и днем на дорогах большей части территории страны ожидается гололедица.
Такие погодные условия могут значительно увеличить число ДТП. Госавтоинспекция призывает автомобилистов проявлять максимум осторожности и благоразумия.
На скользкой дороге автомобиль становится неуправляемым. Не допускайте резкости в движениях при переключении передач, разгоне или маневрировании. Во время движения водитель и пассажиры должны быть пристегнуты ремнем безопасности. В условиях ограниченной видимости передвигаться следует с включенным ближним светом фар, а перед поездкой очищать стекла и фары от наледи.
Пешеходам необходимо обращать внимание на возможное обледенение тротуаров и максимально аккуратно приближаться к краю проезжей части, в темное время суток обязательно обозначать себя световозвращающими элементами.
09:15 04/12/2019
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