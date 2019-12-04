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Четыре этажа жилого дома под Белгородом разрушены взрывом газа

Четыре этажа жилого дома в поселке Яковлево в Белгородской области разрушены в результате взрыва бытового газа.

Об этом сообщил журналистам начальник Главного управления МЧС по Белгородской области Сергей Потапов, передает ТАСС.

Фото: ТАСС.

"Взрывной волной разрушены все четыре этажа", - сказал он.

По его словам, дом одноподъездный, четырехэтажный. По данным региональной прокуратуры, один человек погиб, шестеро пострадали.

Всего в доме прописано 23 человека, при этом проживают 32 человека. 18 из них эвакуировали, их разместят в круглогодичном детском лагере.
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