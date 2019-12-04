Четыре этажа жилого дома под Белгородом разрушены взрывом газа

Об этом сообщил журналистам начальник Главного управления МЧС по Белгородской области Сергей Потапов, передае т ТАСС.





Фото: ТАСС.





"Взрывной волной разрушены все четыре этажа", - сказал он.





По его словам, дом одноподъездный, четырехэтажный. По данным региональной прокуратуры, один человек погиб, шестеро пострадали.





Всего в доме прописано 23 человека, при этом проживают 32 человека. 18 из них эвакуировали, их разместят в круглогодичном детском лагере.







