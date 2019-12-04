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В лесу Минского района найден мертвым пропавший в августе пациент больницы

В Минском районе в лесу обнаружен труп 42-летнего мужчины, который 9 августа около 16:00 ушел из больницы деревни Атолино, в которой проходил лечение.

Розыском занимался поисково-спасательный отряд «Ангел».

Координатор ПСО «Ангел» Кристина Крук рассказала корреспонденту МЛЫН.BY:

— Утром 2 декабря нам сообщили, что тело мужчины найдено. Его случайно обнаружил местный житель в лесу, в кустах. ПСО «Ангел» выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего.

Причину смерти мужчины установит судебно-медицинская экспертиза.
mlyn.by
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