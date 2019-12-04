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Юрий Зиссер о “настоящем белорусе”: эмигрирует и учит оставшихся через Facebook

Публикация IT-бизнесмена Юрия Зиссера вызвала споры в Facebook.

IT-бизнесмен Юрий Зиссер оставил на своей страничке в Facebook ёмкий дискуссионный пост о контрастах в характере “настоящего беларуса”. Возможно, кому-то тон этой записи покажется резким. А другой скажет, что никакого “настоящего беларуса” в природе не существует. Но рискнём предположить, что в описаниях, подобранных Зиссером, многие узнают себя. И поэтому (с согласия автора) опубликуем этот пост здесь, пишет euroradio.fm

Настоящий беларус впитывает белорусский язык с молоком матери.

Настоящий беларус говорит и пишет только по-белорусски и требует того же от других.

Настоящий беларус носит вышимайку.


Настоящий беларус знает, что белорусскому государству 500 лет.

Настоящий беларус помнит, что белорусы всегда побеждали в битвах.

Настоящий беларус смотрит по интернету рыцарские турниры, Куропаты, юбилей БНР и другие важные для настоящего белоруса мероприятия.

Настоящий беларус спорит в “Фейсбуке” со всеми, не разделяющими его точку зрения.

Настоящий беларус широко использует национальную символику.

Настоящий белорус пишет соответствующее прилагательное "беларуский".

Настоящий беларус ненавидит Россию.

Настоящий беларус любит по выходным пить пиво в Вильне и Белостоке.

Настоящий беларус эмигрирует в Литву или Польшу и оттуда через “Фейсбук” учит оставшихся, как им родину любить.
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