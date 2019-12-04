IT-бизнесмен Юрий Зиссер оставил на своей страничке в Facebook ёмкий дискуссионный пост о контрастах в характере “настоящего беларуса”. Возможно, кому-то тон этой записи покажется резким. А другой скажет, что никакого “настоящего беларуса” в природе не существует. Но рискнём предположить, что в описаниях, подобранных Зиссером, многие узнают себя. И поэтому (с согласия автора) опубликуем этот пост здесь, пишет euroradio.fm





Настоящий беларус впитывает белорусский язык с молоком матери.





Настоящий беларус говорит и пишет только по-белорусски и требует того же от других.





Настоящий беларус носит вышимайку.









Настоящий беларус знает, что белорусскому государству 500 лет.





Настоящий беларус помнит, что белорусы всегда побеждали в битвах.





Настоящий беларус смотрит по интернету рыцарские турниры, Куропаты, юбилей БНР и другие важные для настоящего белоруса мероприятия.





Настоящий беларус спорит в “Фейсбуке” со всеми, не разделяющими его точку зрения.





Настоящий беларус широко использует национальную символику.





Настоящий белорус пишет соответствующее прилагательное "беларуский".





Настоящий беларус ненавидит Россию.





Настоящий беларус любит по выходным пить пиво в Вильне и Белостоке.





Настоящий беларус эмигрирует в Литву или Польшу и оттуда через “Фейсбук” учит оставшихся, как им родину любить.







