Родственники террориста опечалены и шокированы произошедшим, и всецело осуждают действия Хана, говорится в заявлении, пишет bbc.com





"Мы хотели бы попросить, чтобы нашу семью не беспокоили в это трудное для нас время", - просят родственники Хана.





В результате нападения Хана в прошлую пятницу были убиты двое: 23-летняя выпускница Кембриджа Саския Джонс и 25-летний Джек Меррит, также выпускник Кембриджа.





Оба были волонтерами проекта "Учимся вместе" - социальной реабилитационной программы помощи заключенным. Одним из подопечных этой программы был 28-летний Усман Хан, вышедший на свободу после того, как отсидел восемь лет за подготовку теракта.





Также во вторник заявление сделал носильщик из Польши по имени Лукаш, работавший в день нападения в здании Гильдии рыботорговцев, где Хан начал нападение перед тем, как выбежать на Лондонский мост.





Лукаш пытался остановить Хана, ударив его в грудь длинным шестом. Носильщику удалось задержать Хана до тех пор, пока в драку не вступили еще два человека, вооружившееся огнетушителем и рогом нарвала.









Хану удалось ударить Лукаша ножом - носильщика госпитализировали, но к этому моменту он уже покинул больницу.





"Когда произошло нападение, я действовал инстинктивно. Сейчас я пытаюсь осмыслить эту травму, и хотел бы, чтобы у меня для этого было время наедине с собой", - заявил он.





Две женщины, раненные в ходе нападения, все еще остаются в больнице, их состояние характеризуется как стабильное.





WEST MIDLANDS POLICE

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Усман Хан был впервые приговорен к тюремному сроку в 2012 году

28-летний Усман Хан был впервые арестован в 2010 году, а два года спустя признал себя виновным в подготовке теракта, признав, что состоял в ячейке организации, планировавшей нападение на Лондонскую биржу.





Хан был приговорен к бессрочному заключению "в целях защиты общества", с возможностью освобождения не ранее, чем через восемь лет. Однако в 2013 году апелляционный суд изменил приговор, заменив бессрочное заключение на 16 лет. В соответствии с новым приговором, Хан должен был отсидеть как минимум половину срока, то есть восемь лет с момента ареста, которые истекли в декабре 2018 года.





После освобождения он проживал в графстве Стаффордшир в центральной части Англии и должен был носить специальный браслет, позволяющий следить за его передвижениями.





В день нападения этот браслет находился на нем.









Нападение на Лондонском мосту стало причиной политических распрей в Британии в канун досрочных парламентских выборов, назначенных на 12 декабря.





Премьер-министр Борис Джонсон обвинил "левацкое правительство" в том, что при лейбористах был принят закон, по которому Хан должен был быть автоматически освобожден в 2018 году.





Самого же Джонсона оппоненты обвинили в попытке использовать теракт ради собственной политической выгоды.





Джонсон ответил, что выступал за более жесткие приговоры преступникам задолго до нападения. Закон, позволяющий автоматически освобождать заключенных по УДО, был принят лейбористским правительством, находившемся у власти с 1997 по 2007 годы.





В ответ на вопрос о том, почему правительство консерваторов не изменило этот закон, Джонсон сказал, что даже если бы это произошло, Хан все равно вышел бы на свободу, так как законы не имеют обратной силы.



