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Беларусь готова помочь Сербии реформировать армию

Александр Лукашенко заявил на совместной пресс-конференции с Александром Вучичем, что Беларусь готова поделиться с Сербией своим опытом создания вооруженных сил.

Сербский президент рассказал, что страна приняла решение реформировать армию, чтобы сделать ее более мобильной и быстрой. Он отметил, что Сербия приостановить закупки оружия, но будет развивать систему обороны «по-умному». «Мы очень многому можем научиться у Беларуси в этом», – заявил Вучич.

Лукашенко согласился с Вучичем, что Сербии нужна мобильная, мощная и действующая армия.

«Я говорил это и Милошевичу, я говорил это следующим президентам, которые были после Милошевича. И вы сегодня наконец-то начали работать над своей армией», – заявил он.


«У нас одинаковые условия. Практически один в один. Наш опыт создания вооруженных сил и опыт безопасности Беларуси… Журналисты ж сведующие люди. Недавно опубликовали новые данные мировые. Беларусь оказалась на первом месте в плане безопасности в мире. Поэтому мы вам этот опыт можем передать», – заявил Лукашенко.
Источник: reform.by
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