Беларусь готова помочь Сербии реформировать армию

Сербский президент рассказал, что страна приняла решение реформировать армию, чтобы сделать ее более мобильной и быстрой. Он отметил, что Сербия приостановить закупки оружия, но будет развивать систему обороны «по-умному». «Мы очень многому можем научиться у Беларуси в этом», – заявил Вучич.





Лукашенко согласился с Вучичем, что Сербии нужна мобильная, мощная и действующая армия.





«Я говорил это и Милошевичу, я говорил это следующим президентам, которые были после Милошевича. И вы сегодня наконец-то начали работать над своей армией», – заявил он.









«У нас одинаковые условия. Практически один в один. Наш опыт создания вооруженных сил и опыт безопасности Беларуси… Журналисты ж сведующие люди. Недавно опубликовали новые данные мировые. Беларусь оказалась на первом месте в плане безопасности в мире. Поэтому мы вам этот опыт можем передать», – заявил Лукашенко.