В Беларуси открыли антипремию для чиновников

Беларусам предлагают поучаствовать в чем-то похожем: сегодня и завтра можно выбрать самые бездумные решения года, принятые беларуских чиновников, пишет kyky.org





Инициативу проводит международный фестиваль документального кино о правах человека Watch Docs Belarus. Антипремию под названием «Watch Docs пометил» потехи ради чиновникам за их безумства «вручают» второй год подряд. Как говорят организаторы, это выполняет сразу несколько функций. Во-первых, шуточная премия – отличный способ посмеяться. Во-вторых, это повод лишний раз напомнить о правах человека. А в-третьих, вероятно, так чиновники узнают о том, где допустили ошибки, – и поймут, что беларусам не все равно.





«Наверняка в течение года вы встречали решения властей на разных уровнях, не учитывающие мнение граждан, которых эти решения касались, разрушающие экологию, нарушающие права, частично или полностью недружественные людям, то есть нам. Вы видели эти решения в СМИ, обсуждали их в соцсетях или просто возмущались на кухне? Тогда наша Антипремия – верный способ открыто «отметить и поощрить» за бездумные решения всех их инициаторов!» – рассказывают авторы идеи.





Я хочу выбрать своего фаворита! Как это сделать?

Чтобы предложить своего «любимчика» для премии, нужно заполнить анкету на сайте или прислать заявку на электронную почту watchdocsbelarus@gmail.com. Заявки принимают до 4 декабря включительно.





В роли номинантов рассмотрят конкретный госорган, либо ведомство, либо предприятие. Если вы захотите присоединиться, то обязательно укажите в заявке конкретный факт и прикрепите ссылку на публикацию в медиа, чтобы правдивость легко проверялась.





Голосование проведут в группе феста в Facebook, а также во время показов на самом фестивале. Победителей объявят 13 декабря в 19:00 в пространстве ОК16, во время закрытия фестиваля. За вход платить не придется.