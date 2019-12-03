Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

И на хрена нам такой союз! В России солдат умер на второй день службы после отказа мыть туалеты

Солдат-срочник из Ставрополя скончался на второй день службы в одной из воинских частей Белгорода.

ЧП произошло в пятницу, 29 ноября, но известно об этом стало только сейчас, сообщает «Бугульминская газета».

Мать погибшего рассказала изданию, что 28 ноября ее 19-летний сын прибыл в Белгород и разместился в казарме. В тот же день он написал семье сообщение, что его заставляют мыть туалеты, и он принципиально не будет этого делать. 

Уже глубокой ночью от него пришло голосовое сообщение, в котором солдат рассказал, что «произошел конфликт, его выводили на разговор». С кем именно, не уточняется.


А на следующий день 29 ноября родственникам позвонил командир и сказал, что юноша мертв. 

По словам военного, утром ему стало плохо во время занятий на турнике. Была вызвана бригада скорой, но врачи не смогли ничего сделать. 

Издание добавляет, что обстоятельства произошедшего выясняются. 
Источник: lenta.ru
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
БЕЛАРУСЫ! АБАРОНІМ АЙЧЫНУ!
Павел Севярынец
Канец сьвету пачынаецца ў Беларусі
Анатолий Лебедько
Пра Нас! Любовниц чиновников не трудоустраивать!...
Тацяна Грачанікава
ЛАПІКІ ДЫКТАТУРЫ
Павел Знавец
Из интернет-переписки с Константином Боровым.


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru