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Настя Рыбка пытается переквалифицироваться в поп-звезды

На "Ютубе" опубликован первый музыкальный клип Насти Рыбки.

Как утверждала ранее наша скандальная соотечественница Анастасия Вашукевич, более известная как Настя Рыбка, именно из-за него она якобы не смогла поучаствовать в выборах в Палату представителей.

В клипе вместе с Настей Рыбкой снялся Рома Жёлудь, популярный российский видеоблогер.

На момент публикации у клипа было примерно одинаковое количество лайков и дизлайков.


Как напоминает Еврорадио, уроженка Бобруйска Настя Рыбка сейчас живёт в Москве. 

Она попала в заголовки новостей после выхода расследования "Фонда борьбы с коррупцией" Алексея Навального, посвящённого российскому миллиардеру Олегу Дерипаске. Частично расследование основывалось на фото и видео из инстаграм-аккаунта девушки. 

После этого Рыбку вместе с её партнёром Алексом Лесли (кстати, тоже выходцем из Беларуси) задержали в Таиланде за организацию секс-тренинга. Полгода она провела в тайской тюрьме, а по возвращении в Москву в январе 2019 года была вновь задержана — по уголовному делу о вовлечении в проституцию.

Тогда за девушку заступился Александр Лукашенко: "Президентом Беларуси дано поручение немедленно заняться освобождением гражданки Беларуси", — сообщала пресс-секретарь Наталья Эйсмонт.
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