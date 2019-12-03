Настя Рыбка пытается переквалифицироваться в поп-звезды

Как утверждала ранее наша скандальная соотечественница Анастасия Вашукевич, более известная как Настя Рыбка, именно из-за него она якобы не смогла поучаствовать в выборах в Палату представителей.





В клипе вместе с Настей Рыбкой снялся Рома Жёлудь, популярный российский видеоблогер.





На момент публикации у клипа было примерно одинаковое количество лайков и дизлайков.









Как напоминает Еврорадио , уроженка Бобруйска Настя Рыбка сейчас живёт в Москве.





Она попала в заголовки новостей после выхода расследования "Фонда борьбы с коррупцией" Алексея Навального, посвящённого российскому миллиардеру Олегу Дерипаске. Частично расследование основывалось на фото и видео из инстаграм-аккаунта девушки.





После этого Рыбку вместе с её партнёром Алексом Лесли (кстати, тоже выходцем из Беларуси) задержали в Таиланде за организацию секс-тренинга. Полгода она провела в тайской тюрьме, а по возвращении в Москву в январе 2019 года была вновь задержана — по уголовному делу о вовлечении в проституцию.





Тогда за девушку заступился Александр Лукашенко: "Президентом Беларуси дано поручение немедленно заняться освобождением гражданки Беларуси", — сообщала пресс-секретарь Наталья Эйсмонт.