Кровавая драма: отец убивал мать, сын встал на защиту и убил отца

В ходе ссоры они переместились в подъезд дома, где мужчина нанес своей супруге несколько ударов ножом, после чего направился в сторону сына. В дальнейшем во время борьбы 22-летний парень смог выхватить нож и нанес несколько ударов отцу.