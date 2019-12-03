Надышался растворителя: сын зарезал мать из-за $500

По материалам дела, женщина жила одна в своей квартире в Калинковичах. Работала преподавателем в медицинском колледже. Ее единственный сын проживал в Брестской области.





Незадолго до трагедии он приехал проведать мать перед поездкой на работу в Россию и передал ей на временное хранение $500. В райцентре мужчина несколько дней встречался со своими знакомыми, выпивал. Однажды вдобавок к спиртному надышался парами растворителя.





По версии следствия, именно в таком состоянии 2 июля мужчина пришел в квартиру матери. Он попросил вернуть деньги. Женщина отказала, опасалась, что сын потратит все сбережения, необходимые для поездки. Возникла ссора, мужчина схватил нож и ударил им мать.









Потерпевшая выбежала из квартиры и позвала на помощь. Соседи оказали ей доврачебную помощь, вызвали скорую и милицию.





Увы, женщина умерла от острой кровопотери. При этом сын, имеющий медицинское образование, мог бы попытаться ее спасти, но не стал этого делать





Мужчину задержали. Выяснилось, что ранее он дважды привлекался к уголовной ответственности. В 90-х годах был осужден за изнасилование, кражу и грабеж.





Согласно экспертизе, мужчина мог в полной мере сознавать значение своих действий в момент преступления.









51-летнему уроженцу Калинковичей предъявлено обвинение по п.2 ч.2 ст.139 (убийство заведомо престарелого) УК.





Дело передано прокурору для направления в суд.