Телеведущая Наталья Бордиловская борется с раком

Известная телеведущая, которая недавно перенесла операцию и сейчас проходит очередной курс химиотерапии, очень откровенно рассказала «Народной Воле» о своей тяжелой болезни, страхах и любви.





– Наташа, а как вы почувствовали, что больны?





– Я обнаружила уплотнение в правой груди. Причем именно лежа – при обычном осмотре ничего не прощупывалось. У меня был отпуск, которого очень ждала. Но планы пришлось изменить, пошла обследоваться. Гинеколог сказала, что действительно есть какое-то новообразование, нужно узнать, какое оно – доброкачественное или нет. Стала делать исследования – УЗИ, маммографию. Оказывается, не так просто у нас, не сразу перед тобой все двери открываются! УЗИ делала платно, а маммографию вообще, можно сказать, по знакомству. Даже в частных центрах были очереди. В поликлинике дают направление с пометкой «Цито!», но в кабинете, где делают маммографию, говорят, что это всего лишь бумажка и что у них свои талоны и своя очередь….





Но мне повезло – участковый врач помогла…





– Какие были ваши первые эмоции, когда узнали об онкологии?





– Вначале не верится. Думаешь, что это ошибка, плохое кино.





Следующий этап – шок. Ощущение катастрофы вселенского масштаба, депрессия. Понимаешь, что случилось горе и твоя жизнь – в руках Бога или какой-то особенной силы. И никто не дает гарантий, что все закончится хорошо.





А потом ты ищешь, что тебя держит в этой жизни. Я решила, что слезами горю все равно не поможешь, значит, надо прилагать максимальные усилия, чтобы выкарабкаться. Я изначально решила полностью подчиниться медицине. Потому что вначале был шквал различных советов, народных рецептов… Но мне кажется, что рак – это та болезнь, которую должна лечить именно официальная медицина. Иначе можно в такие дебри попасть!..





– У вас же не последняя стадия?





– Вторая. Но мне, как назло, достался очень плохой рак. Называется тройной негативный. Это очень агрессивный рак. Он мало изучен и плохо поддается лечению. У него плохая статистика. Но мы с врачом нащупываем пути лечения. Вроде бы есть удачи. Но вообще этот вид рака очень плохой.









– Обычно все сразу смотрят прогнозы – сколько с этим диагнозом живут…





– И я тоже полезла. Очень грустно было все это читать… Но есть и позитивные примеры, я нашла истории людей, которые с таким диа озом и видом рака живут довольно долго.





Но рак – это уже навсегда…





– Главное – это внутренний настрой. Вы делаете невероятные вещи – улыбаясь, рассказываете о своей болезни, ведете предельно откровенный дневник…





– У нас рак – как клеймо. Люди боятся не только самой болезни. Боятся признаваться, что больны! Некоторые берут отпуск для того, чтобы сделать операцию, удалить опухоль. Мои бывшие соседки по палате – одной две груди удалили, другой одну. И мало того, что они это горе испытали, они еще и будут жить с этим грузом – как бы кто не узнал. Это же вечная мука и боль! Ну а если узнают, что случится?





Может, потому, что у меня профессия публичная, но, на мой взгляд, бессмысленно скрывать болезнь. Рано или поздно все станет известно. И лучше, мне кажется, самой рассказать, чем давать людям пищу для разговоров и пересудов.





Рак – это то, что может случиться с каждым. И никто, к сожалению, от него не застрахован. Здоровые люди должны относиться к раковым больным по-доброму.





Мне кажется, рак питается нашими негативными чувствами – страхом, депрессией. Нужно менять свое отношение ко многим вещам…





– Стрессы, постоянная гонка на работе, когда ты как белка в колесе и не можешь остановиться – все это точно не прибавляет здоровья.





– Никто не знает точно, почему возникает рак. Человек может вести правильный образ жизни и все равно заболеет.





– Вы рассказывали, что ваша младшая сестра тоже больна…





– Да. И мы с ней очень разные. Она всегда занималась спортом, бегала, питание по всем правилом. И тоже онкология!

– Тоже рак груди?





– Да, но другой тип. У нас разные раки.





Сестра перенесла операцию, а через два года случился рецидив. Она живет на гормонах, неважно себя чувствует. Но она избрала для себя такую позицию – радоваться жизни, несмотря ни на что! Алеся полностью посвятила себя дочери, старается много вкладывать в ее образование, занимается домом, семьей. У нее нет времени на отдых. И она в каком-то смысле пример для меня.





Ну что киснуть? Самое противное, когда человек начинает себя жалеть. Я с ужасом думаю, что есть дети, которые болеют раком. И это большее горе!





– Как ваша дочь восприняла вашу болезнь?





– Обняла и сказала: «Мамочка, я с тобой!»





Хотелось бы еще пожить, конечно, чтобы вывести ее на какой-то мало-мальски взрослый уровень. Ей сейчас всего 12 лет…





Так сложилось, что у нас нет папы, нет поддержки. У меня есть старенькая мама, которая живет в Могилеве. И я знаю, что если меня не станет, дочь ждет, наверное, незавидная судьба. И для меня это бóльшая трагедия, чем болезнь и все ее последствия.





Мне нужно жить, несмотря ни на что!





– Я смотрю, что на всех фотографиях, даже больничных, вы всегда с макияжем. Откуда силы рисовать стрелки?





– Я и без косметики бываю. Но стараюсь следить за собой. Ресницы накрасила, глаза подвела – и уже настроение лучше. Это немного взбадривает. Иногда просто красной помадой можно изменить настроение. Вслед за мной и некоторые соседки по палате тоже стали краситься…





Конечно, рак внешне очень меняет людей. И меня это ждет.





– Вы очень переживали по поводу своих волос?





– Конечно. Я знаю, что скоро моя прическа вообще исчезнет. Меня ждет еще четыре или шесть курсов химии. Врач не называет точную цифру… И я знаю, что потеряю все волосы. Все теряют. Смотреть в зеркало на себя такую, когда ты привыкла быть совершенно другой… Я всю жизнь ходила с длинными волосами, и сейчас мне психологически трудно. Но зато можно посмеяться, увидев себя в новом образе. Справлюсь!





Я не боюсь быть некрасивой. Я готова жить любой, главное – жить!





Рак – это не шутки. У нас в больнице умирали совсем молодые. Я вижу, как заканчивается жизнь у тех, кому, казалось бы, еще жить и жить!





– Каждый, сталкиваясь с серьезной болезнью, задает себе вопрос: почему это случилось именно со мной?





– У меня нет ответа на этот вопрос…





Я и в профессии старалась тему веры нести. Я в церкви все иконы чудотворные знаю, столько благословений получала, одно время мне казалось, что я какая-то неприкасаемая. И для меня было ударом, что так получилось.





С другой стороны, любая болезнь дается нам для того, чтобы мы что-то поняли, стали лучше, чтобы стали больше добрых дел делать. Это испытание. Или урок, сути которого я до конца пока не поняла.





– Вы сейчас на больничном?





– Да. Я пыталась выйти на работу в перерывах между химиями, но врач не разрешал. После химий иммунитет нулевой. Можно подхватить любую инфекцию и все достижения в лечении свести к нулю. На работе меня ждут, я туда всегда могу вернуться.





– Как вы химию переносите?





– Есть определенные побочные эффекты, очень серьезные. От капельниц сильно болят вены – химия их просто выжигает. Много разных других нюансов, даже не буду рассказывать. Лежу, а потом все равно иду что-то делать по дому. У нас хоть и маленькая семья, но все равно все заботы по дому на мне – готовка, стирка, уборка. Мне кажется, это любую женщину спасает.









– Наташа, вы удивительно красивая, яркая. Почему рядом с вами нет мужчины?





– Были не очень удачные предшествующие истории, и я для себя решила, что больше не буду их повторять. Я не встречала человека, который мог бы подставить мне плечо, разделить заботы и ответственность. Всем нужна была или прислуга, или секс, или просто красивая картинка.





Я готова многое дать мужчине, но, к сожалению, не видела взаимности. Не люблю отношений, где на первом месте – выгода.





У меня была попытка до болезни присмотреться к одному человеку, но после моей болезни он просто исчез…





Когда ты больна, ты, как правило, никому не нужна.





У сестры рядом есть мужчина – он ее не оставляет, помогает. Ну а мне в этом плане не повезло. Наверное, для меня в этом смысле жизнь закончена.





– Как говорят французы, никогда не говори «никогда»!





– Я ничего не исключаю…





– У вас в соцсетях много фотографий, и подпись под одной из них – очень счастливой и невероятно позитивной – пробивает на слезы: «Она тогда еще не знала, что больна…»





– Моя жизнь на самом деле была очень яркой, даже не знаю, за что она мне была дана. Я была здоровая как конь. Никогда больничных не брала. И если бы мне сказали, что со мной может такое случиться, – не поверила бы.





– Вы не хотите книгу написать – о том, как преодолевали болезнь? В основе могли бы быть ваши очень личные и откровенные дневники…





– Я очень требовательна к себе и другим в этом плане. Хотелось бы, чтобы это кому-то действительно было нужно…





Знаете, чего мне хотелось бы?





Чтобы наши женщины больше в себя верили.





Чтобы у них было больше счастья в жизни. У нас так мало на улицах счастливых женщин... Почему так – не понимаю…





Вообще, сильная женщина – это, наверное, не комплимент. Женщина не должна быть сильной. Но у нас страна сильных женщин…













ИЗ ДНЕВНИКА НАТАЛЬИ БОРДИЛОВСКОЙ

16 августа

«Друзья мои! В это солнечное августовское утро я хочу сказать: как вы счастливы, что встречаете его здоровыми. А те, кто болеет, – какое счастье просто встречать это утро! Я всегда старалась быть с вами откровенной и сегодня, после двух недель уныния, хочу признаться: я вступила в борьбу с раком. И то, что решилась сказать об этом, – мой первый шаг к победе в своей «маленькой-большой» войне. Шаг к победе над страхом. Сражаясь с мерзким негодником, который захотел разрушить мою личность и мою жизнь, я буду вести дневник. Чтобы упредить и предостеречь тех, до кого он не добрался. А тем, кто со мной в одной лодке, хочу предложить: давайте общаться. Опыт важно передавать друг другу. Вместе бороться лучше, и я хочу и смогу делиться своим опытом. Всех люблю!»





24 августа “Верю в Бога. Приметы не пропагандирую. Но… За месяц до рокового диагноза испугалась. С 16 на 17 июня утром проснулась от необычного шума – через сетку-москитку в открытую форточку на балконе прорвалась крупная черная птица (то ли галка,то ли небольшая ворона – не успела понять). На мой шум она в прорванный собой же проем и выпорхнула... Осадок на душе остался. Говорят, нехороший такой случай... Птицы у нас во дворе вообще нечастые гости, и чтобы в окна сигать – лето, нехолодно-неголодно… Вот когда рак «укусил» – припомнился этот случай. Думаю: случайность или знаки какие-то приходят к нам, а мы их не всегда умеем читать…”





3 октября

“Это мои последние фото с длинными волосами...

Чудо, но две химии на 30–40% прическу сохранили. И всё же... что цепляться за «мышиный хвостик», – решила я. Почему так циклюсь на шевелюре?! Да потому что с длинными – всю жизнь. И для меня они не просто внешняя изюминка. В них – энергия и сила.

Меняюсь... Но пытаюсь принять... Улыбаюсь... И хочу, чтобы улыбнулись и вы! Смотрите, здоровые, как вы счастливы! Верьте, болеющие: мы тоже можем быть счастливыми – несмотря ни на что, при любых обстоятельствах!”





25 октября «Я спакойна і з бадзёрасцю перажываю навіну, што пасля аперацыі трэба будзе працягнуць лячэнне хіміямі. Яшчэ чатыры-шэсць курсаў плюс апраменьванне. Што ж… Для выніку трэба папрацаваць і… закупіцца чырвоным! Так, падчас хіміятэрапіі ў рацыёне пажадана ўсё чырвонага колеру: урачы і вопытныя пацыенты раюць чырвоны перац, рыбу, ялавічыну, гранаты, але чырвоныя яблыкі – чамусьці не… Гэтыя прадукты падтрымаюць падзенне лейкацытаў у крыві (абавязковая хіба хіміі) і падмацуюць агульны імунітэт, каб зусім не разваліцца. А ў паўзе паміж хіміямі, падчас рэабілітацыі, не толькі можна, але і трэба піць чырвонае віно! Гэта не жарт, а рэальная парада. Так што майце на ўвазе: «чырвоненькае» – моцны антыаксідант і выводзіць таксіны. Пажадана, каб прадукт быў не зусім танны і пераважны гатунак – “сухое”. Вось скончу прыём медыкаментаў і напоўню бакал. Колькасць, праўда, сціслая – сутачна можна не больш за 150 грамаў. Але тост будзе бязмежны: за здароўе!!! Сваё, родных і ўсіх вас! Не хварэйце!”





5 ноября

«Коллега-ведущая отозвалась на мои посты: «Наташа, зачем ты так себя показываешь – люди или жалеют тебя, или крестятся-радуются: “Какое счастье, что это не со мной!» Так вот оно, главное, прозвучало в твоем отклике, дорогая, то, ради чего я и веду мой дневник. Чтобы вы, здоровые, понимали, как же вы счастливы! И как нужно дорожить этим великим счастьем – быть здоровым!

А насчет жалости… С советской школы помнится: «Жалость унижает человека». А мне теперь кажется, что жалость сродни любви. Это хорошее чувство. Оно от сердца. От человечности. Я уверена в этом потому, что вы проявляете свою доброту, свое участие, свое милосердие, свою заботу, пусть жалость… Так что – все мои средства хороши, если они помогают кому-то стать лучше и ощутить себя счастливее».





13 ноября «У друга – знакомый с онкологией. Друг спрашивает: как общаться, чтобы не обидеть, не усугубить, не навредить? Скажу по собственным ощущениям. 1.Посочувствуйте. Рак – большая беда, и не надо делать вид, что над головой только звезды. 2.Согласитесь с тяжестью болезни. Рак – это не грипп и не чесотка. Настигает стремительно. Протекает мучитительно. Живут при онкологии недолго. Лечатся – жестко. 3.Подарите оптимизм. Несмотря на онкостадию и вид болеющего, не надо похоронной мимики. Подарите веру в себя. Даже умирающие живут надеждой… 4.Предложите реальную помощь. Человек в болезни беспомощен во всем. Ваш малюсенький одноразовый добрый шаг запомнится навсегда!»





25 ноября

«Химия лечит, но и калечит! И облысение – только видимая картинка. Убивается все, что внутри: желудок, печень, почки... Лично моя «химичка» бьет по венам. И такое интересное чудо – подошвенно-ладошвенная болезнь. Это когда ступни и ладони трескаются рубцами. Все работы – только в перчатках... Ходишь – будто тебе сто лет... Зато в конце химии можно не делать педикюр – кожа сама слезает, как шкурка с отварной курки.

Берегите себя! Фраза «Сейчас всё лечится!» хороша только в теории».



