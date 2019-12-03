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Это по-нашему! Пьяный рабочий не хотел идти на завод и "заминировал" его

Возбуждено уголовное дело. «Минеру» грозит до пяти лет лишения свободы.

Вечером, в понедельник 2 декабря, в милицию Барановичей поступило сообщение о том, что заминирован завод «Атлант».

К месту происшествия выбыли следственно-оперативная и саперно-пиротехническая группы, МЧС, бригада скорой помощи. С предприятия были эвакуированы 150 человек.

В ходе обследования завода специалистами наличие опасных предметов не обнаружили и работа предприятия была восстановлена.


Следователи выяснили, что звонок в милицию поступил с телефона, находящегося в одной из квартир в Барановичах. Звонившим оказался 43-летний житель райцентра, который является рабочим «Атланта». Его задержали. Он был пьян — медицинское освидетельствование показало у него в крови 1,8 промилле алкоголя.


Подозреваемый пояснил, что сообщил о минировании, так как не хотел идти на работу.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 340 УК РБ («Заведомо ложное сообщение об опасности»). 


Максимальное наказание, которое грозит мужчине — до пяти лет лишения свободы.
Источник: intex-press.by
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