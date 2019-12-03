В своем первом интервью в эфире программы Би-би-си "Панорама" Джуффре рассказала подробности своих обвинений в адрес принца.





"Он знает, что произошло, я знаю, что произошло, и только один из нас говорит правду", - сказала Джуффре.





Секс-скандал, в центре которого оказался принц Эндрю, герцог Йоркский, средний сын королевы Елизаветы II, тесно связан с делом американского финансиста Джеффри Эпштейна. В августе Эпштейна нашли мертвым в тюремной камере, где он ожидал суда по делу о вовлечении несовершеннолетних девушек в занятие проституцией.





В Букингемском дворце выпустили заявление еще перед выходом интервью в эфир. Принц Эндрю сожалеет о своей связи с Эпштейном и выражает глубокую симпатию тем, кого затронули его преступления. То, что у герцога Йоркского была сексуальная связь с Джуффре, в заявлении категорически отрицается.



Секс-трафик

35-летняя Вирджиния Джуффре, во время описываемых ею событий носившая фамилию Робертс, утверждает, что познакомилась с принцем через партнершу Джеффри Эпштейна, Гислейн Максвелл.





Женщина говорит, что в 2001 году Джеффри Эпштейн привез ее в Лондон, чтобы познакомить с принцем. В вечер знакомства, 10 марта того года принц Эндрю повел ее в ночной клуб Tramp.





"Мы пошли в VIP-зону. Нам не нужно было стоять в очереди, потому что со мной был принц. Эндрю спросил, что я хочу выпить, я попросила что-нибудь из бара", - рассказывает Джуффре.









Принц купил ей водку, взял себе стакан с "чем-то прозрачным", и они отправились танцевать.





"Он танцевал просто ужасно, хуже я не видела. Ужасно танцевал и постоянно потел - его пот был везде, как будто прошел дождь. Я чувствовала отвращение, но понимала, что должна его развлекать, потому что Джеффри и Гислейн так хотели", - говорит Вирджиния Джуффре.





После клуба Гислейн Максвелл дала ей дальнейшие указания.





"В машине Гислейн сказала мне, чтобы я сделала для Эндрю то же, что я делала для Джеффри, и мне просто стало плохо", - рассказала Джуффре.





После этого все трое отправились в дом Максвелл в лондонском районе Белгравия, где 17-летняя Джуффре и герцог Йоркский, как утверждает девушка, занялись сексом.





"Это не просто грязная история о сексе. Это история о трафике. Это история об абьюзе и о вашей королевской семье", - сказала предполагаемая жертва принца и финансиста.





"Я умоляю британцев поддержать меня, помочь мне в борьбе, а не принимать это как норму", - заявила Джуффре.





Принц Эндрю в недавнем интервью Би-би-си сказал, что не помнит, чтобы занимался сексом с Вирджинией Джуффре, а вечер 10 марта 2001 года провел в ресторане Pizza Express в английском Уокинге.





В интернете циркулирует фотография, предположительно сделанная в доме Максвелл, - на ней принц обнимает молодую Джуффре, а на заднем плане стоит Гислейн Максвелл.

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Принц Эндрю говорит, что фотография сфабрикована, и его адвокаты заказали экспертизу. Многочисленные эксперты, опрошенные британскими СМИ, считают, что изображение на фотошоп не похоже.





"Все причастные и дальше будут придумывать нелепые оправдания. Скажут, что его рука выглядит слишком длинной, или фотографию ретушировали, или он как раз тогда приехал в Нью-Йорк, чтобы порвать с Джеффри Эпштейном. Я скажу, что это вранье, потому что это оно и есть. Он знает, что произошло. Правду говорит только один из нас, и я знаю, что это я", - говорит Джуффре.









В ответ на запрос Би-би-си Букингемский дворец заявил, что герцог Йоркский "безоговорочно сожалеет о своей непродуманной связи с Джеффри Эпштейном" и "глубоко сочувствует всем пострадавшим, желающим какого-то завершения этого эпизода".





Вместе с тем, в заявлении категорически отрицается, что "герцог Йоркский в какой-либо форме имел сексуальный контакт или отношения с Вирджинией Робертс. Все утверждения об обратном ложны и лишены оснований".





Будет ли "дело принца Эндрю"?

"Я абсолютно категорически заявляю, что этого никогда не происходило. Я не помню, чтобы встречался с этой женщиной, вообще не помню", - заявил принц Эндрю в интервью Би-би-си, которое почти все комментаторы посчитали катастрофическим провалом.





Герцог Йоркский заверил, что вообще никогда не видел Джеффри Эпштейна с фотоаппаратом и подверг сомнению, что на фото действительно его рука, намекнув, что фотографию обработали так, чтобы изобразить его обнимающим девушку.





Хотя принц говорит, что ничего не знал о сутенерской сети Эпштейна, он не отрицает, что дружил с ним - летал в его частном самолете, посещал принадлежавший Эпштейну тропический остров и особняк в Нью-Йорке.





Герцог Йоркский уже посчитал себя вынужденным отказаться от публичных королевских обязанностей, от сотрудничества с ним отказались несколько британских фондов и компаний, но вероятность открытия в Британии уголовного дела по показаниям Вирджинии Джуффре представляется невысокой.





В Скотланд-Ярде уже заявляли, что не будут проводить расследования по жалобе Джуффре. Это решение приняли еще в 2016 году и не изменили после самоубийства Эпштейна.









В понедельник полиция выпустила дополнительное заявление, в котором говорится, что материалы для возможного уголовного дела о секс-трафике касались бы в основном событий за пределами Британии.





Дело, таким образом, лежит за пределами юрисдикции Скотланд-Ярда, заявили там.





Сам принц Эндрю говорил, что готов дать показания о своих отношениях с Эпштейном, если адвокаты посоветуют ему так сделать.