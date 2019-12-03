Байнет о деле Втюрина: И где тот Шушкевич с ящиком гвоздей...

Следственное управление КГБ завершило предварительное расследование уголовного дела о коррупции в сфере поставок в Беларусь телекоммуникационного оборудования, компьютерной техники и программного обеспечения.





По делу проходят 16 фигурантов, половина из которых являются должностными лицами госорганов и банков, остальные — представители коммерческих структур. Среди них — бывший замглавы Совбеза Андрей Втюрин.





Подробности дела раскрыл КГБ . Помимо имен фигурантов сообщается, что всего по уголовному делу только у взяткополучателей изъято более $1 650 000, 62 000 евро, более 1 кг золота.





«Какие же скромные запросы у людей», — иронизируют комментаторы на дискуссионной площадке talks.by.





В целом Байнет очень впечатлили суммы:





«И не надо ни у кого просить кредиты. Еще пару таких дел и зацветем!»





«Да-а-а, вот это суммы! А говорят, у нас все плохо!»





«Вот и все, что вы хотели знать о беспрецедентной 25-летней борьбе с коррупцией, но боялись спросить... Где тот Шушкевич с ящиком гвоздей...»





Незадолго до задержания Втюрин обсуждал с КГБ, как бороться с коррупцией. Бывший замглавы Совбеза крайний слева. Фото prokuratura.gov.by





Впрочем, некоторые считают, что фигурантам не долго сидеть в тюрьме:





«И это лишь капля в море застабильной коррупции! Три ляма выложат и на свободе, делов-то. Когда брали, учитывали это, так что еще с наваром остались».





Некоторые даже не поленились подсчитать цифры, озвученные КГБ:





«Что-то у меня сальдо не сходится. Взял калькулятор и посчитал по статье, что взяток взяточники взяли 2 550 000 долларов США, 15 000 евро и 1000 фунтов. А взяткодатели дали 1 835 250 долларов. Спрашивается откуда остальные деньги, кто им еще дал более 700 тыс?»









У других же возникли вопросы по сути обвинения:





«А интересно узнать, за что, собственно, платились и получались взятки? Компания обвиняемых весьма разношерстная».





«Неплохо бы еще гражданам объяснить, каким боком Совет безопасности к закупкам «Белтелекома», учитывая, что «Белтелеком» — это обычный субъект хозяйствования, пускай и государственный, пускай и значимый, а Совет безопасности — это специфический государственный орган»?





«Так, а какие тогда полномочия у замсекретаря Совета безопасности, если ему нужно нести взятку за право поставить оборудование на «Белтелеком»? Согласитесь, руководствуясь здравой логикой, понесли бы в первую очередь директору телекома, ну или министру связи, ну или, если брать выше, какому-нибудь заму правительства, который курирует эти вопросы связи, но никак ни министру обороны, ни МВД, ни тем более заму Совета безопасности. Тут что-то не то».





«И это только верхушка айсберга под названием «коррупция». И не на каком-то предприятии или в колхозе, а в ближайшем кругу самого «чэснага» политика страны и мира. Это что же они такое сделали, что это дело не замяли и не засекретили?»









Напомним, о задержании Андрея Втюрина стало известно в конце апреля 2019-го. В российской прессе стали появляться публикации, в которых делался акцент на «близких отношениях Втюрина с ФСБ».





Вскоре КГБ опубликовал первые подробности громкого дела, рассказав о получении белорусским чиновником взяток от представителей российской компании. Также стало известно о задержании руководителя «Белтелекома».