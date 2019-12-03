Оказывается! Ночные кошмары полезны для здоровья





Судя по всему, ночные кошмары являются своего рода тренировкой отдельных участков мозга, отмечают авторы работы.





Ученые подвергли 18 человек достаточно странному эксперименту: им на головы надели электроды для контроля активности мозга ночью, а затем их несколько раз будили, чтобы задать вопросы, такие как: «Вам снилось что-либо? если да, то вы испугались?».





Исследователи обнаружили закономерность: во время ночных кошмаров часто наблюдалась повышенная активность в тех областях мозга, которые контролируют эмоции. Ученые выявили две такие области мозга — островок и поясную кору.





Эти же области задействуются во время переживания страха и наяву: островок участвует в оценке эмоций и автоматически активируется, когда человек чувствует страх, а поясная кора играет роль в подготовке двигательных и поведенческих реакций в случае угрозы.





Обнаружилось, что чем дольше человек испытывал страх во сне, тем меньше была активность островка, поясной коры и миндалины, когда неприятные образы возникали наяву. То есть эмоции, которые мы испытываем во сне и наяву, оказались связаны.









«Можно рассматривать сны как тренировку наших будущих реакций: они готовят нас к встрече с реальными жизненными опасностями», — резюмируют авторы исследования.





При этом ученые отдельно отмечают, что травмирующие и мучительные ночные кошмары, которые вызывают бессонницу и стресс, не приносят пользы и могут быть опасными.





«Мы считаем, что если определенный уровень страха возникает во сне, он теряет свою полезную роль в качестве эмоционального регулятора», — сказал Лампрос Перогамврос, один из ведущих авторов работы.