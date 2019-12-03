Оказывается! Ночные кошмары полезны для здоровья
Исследователи из США доказали, что люди, которым снятся плохие сны, лучше справляются со стрессовыми ситуациями.
Судя по всему, ночные кошмары являются своего рода тренировкой отдельных участков мозга, отмечают авторы работы.
Ученые подвергли 18 человек достаточно странному эксперименту: им на головы надели электроды для контроля активности мозга ночью, а затем их несколько раз будили, чтобы задать вопросы, такие как: «Вам снилось что-либо? если да, то вы испугались?».
Исследователи обнаружили закономерность: во время ночных кошмаров часто наблюдалась повышенная активность в тех областях мозга, которые контролируют эмоции. Ученые выявили две такие области мозга — островок и поясную кору.
Эти же области задействуются во время переживания страха и наяву: островок участвует в оценке эмоций и автоматически активируется, когда человек чувствует страх, а поясная кора играет роль в подготовке двигательных и поведенческих реакций в случае угрозы.
Обнаружилось, что чем дольше человек испытывал страх во сне, тем меньше была активность островка, поясной коры и миндалины, когда неприятные образы возникали наяву. То есть эмоции, которые мы испытываем во сне и наяву, оказались связаны.
«Можно рассматривать сны как тренировку наших будущих реакций: они готовят нас к встрече с реальными жизненными опасностями», — резюмируют авторы исследования.
При этом ученые отдельно отмечают, что травмирующие и мучительные ночные кошмары, которые вызывают бессонницу и стресс, не приносят пользы и могут быть опасными.
«Мы считаем, что если определенный уровень страха возникает во сне, он теряет свою полезную роль в качестве эмоционального регулятора», — сказал Лампрос Перогамврос, один из ведущих авторов работы.
Источник: nv.ua
10:38 03/12/2019
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