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В Минске проводят в последний путь погибшего под Солигорском водолаза

Прощание с водолазом, который погиб под Солигорском, пытаясь достать из-под воды утонувшего рыбака, пройдет во вторник в Минске, об этом сообщает ПСО "Ангел".

Прощание с Павлом Власовым, опытнейшим спасателем с 30-летним стажем и водолазом маневренно-поисковой группы Минской областной организации ОСВОД, пройдет 3 декабря в первом ритуальном зале в период времени с 12:00 до 13:00 по адресу: Минск, улица Семашко, 8, корпус 5.

Напомним, 30 ноября в милицию обратились родственники 36-летнего рыбака, который ушел на подводную рыбалку и исчез. В ходе проведения поисковых мероприятий 1 декабря тело мужчины обнаружили подо льдом в реке Сивельга неподалеку от деревни Великий Быков Слуцкого района. 

Водолаз ОСВОДа спустился под воду, чтобы достать тело утопленника, но в результате погиб сам.
Источник: sputnik.by
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