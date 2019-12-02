Одна в пустыне две недели и без провизии

Фото: ABC News





Вместе с австралийкой было двое ее друзей, которые до сих пор считаются пропавшими без вести.

Полиция Австралии нашла живой местную жительницу, пропавшую две недели назад в пустыне. Об этом сообщает издание ABC.









Жительница Австралии Тамра МакБи-Райли вместе с двумя своими друзьями Клэр Хокридж и Фу Тран отправились в путешествие по континенту две недели назад. В самом начале пути машина туристов застряла в русле реки Финк.





Австралийцы безуспешно пытались высвободить транспорт на протяжении трех дней. Затем они решили пойти пешком на поиски людей. Туристы оставили на машине записку с предполагаемыми координатами своего маршрута.





Воды у австралийцев не было, а из еды осталась пачка печенья. Благодаря записке полиция и нашла МакБи-Райли. Ее доставили в больницу с обезвоживанием и сильными солнечными ожогами. Клэр Хокридж и Фу Тран числятся пропавшими без вести.



