Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Одна в пустыне две недели и без провизии

Австралийка выжила после двух недель в пустыне без еды и воды

Фото: ABC News

Вместе с австралийкой было двое ее друзей, которые до сих пор считаются пропавшими без вести.
Полиция Австралии нашла живой местную жительницу, пропавшую две недели назад в пустыне. Об этом сообщает издание ABC.


Жительница Австралии Тамра МакБи-Райли вместе с двумя своими друзьями Клэр Хокридж и Фу Тран отправились в путешествие по континенту две недели назад. В самом начале пути машина туристов застряла в русле реки Финк.

Австралийцы безуспешно пытались высвободить транспорт на протяжении трех дней. Затем они решили пойти пешком на поиски людей. Туристы оставили на машине записку с предполагаемыми координатами своего маршрута.

Воды у австралийцев не было, а из еды осталась пачка печенья. Благодаря записке полиция и нашла МакБи-Райли. Ее доставили в больницу с обезвоживанием и сильными солнечными ожогами. Клэр Хокридж и Фу Тран числятся пропавшими без вести.
korrespondent.net
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
БЕЛАРУСЫ! АБАРОНІМ АЙЧЫНУ!
Павел Севярынец
Канец сьвету пачынаецца ў Беларусі
Анатолий Лебедько
Пра Нас! Любовниц чиновников не трудоустраивать!...
Тацяна Грачанікава
ЛАПІКІ ДЫКТАТУРЫ
Павел Знавец
Из интернет-переписки с Константином Боровым.


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru