Одна в пустыне две недели и без провизии
Австралийка выжила после двух недель в пустыне без еды и воды
Фото: ABC News
Вместе с австралийкой было двое ее друзей, которые до сих пор считаются пропавшими без вести.
Полиция Австралии нашла живой местную жительницу, пропавшую две недели назад в пустыне. Об этом сообщает издание ABC.
Жительница Австралии Тамра МакБи-Райли вместе с двумя своими друзьями Клэр Хокридж и Фу Тран отправились в путешествие по континенту две недели назад. В самом начале пути машина туристов застряла в русле реки Финк.
Австралийцы безуспешно пытались высвободить транспорт на протяжении трех дней. Затем они решили пойти пешком на поиски людей. Туристы оставили на машине записку с предполагаемыми координатами своего маршрута.
Воды у австралийцев не было, а из еды осталась пачка печенья. Благодаря записке полиция и нашла МакБи-Райли. Ее доставили в больницу с обезвоживанием и сильными солнечными ожогами. Клэр Хокридж и Фу Тран числятся пропавшими без вести.
09:35 03/12/2019
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