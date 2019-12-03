Смерть Михаила Риштовского: «Уголовное дело не заведено, виновных нет»

Ольга Куневич, мать ефрейтора Михаила Риштовского, умершего через полгода после комиссования из армии, направила заявление прокурору Кареличского района Александру Мельникову. Женщина считает, что расследование уголовного дела по факту смерти нужно возобновить, а само уголовное дело передать в Следственный комитет Республики Беларусь, мать ефрейтораумершего через полгода после комиссования из армии, направила заявление прокурору Кареличского района. Женщина считает, что расследование уголовного дела по факту смерти нужно возобновить, а само уголовное дело передать в Следственный комитет Республики Беларусь, пише т Беларуская праўда.





20 сентября старший следователь Кареличского районного отдела Следственного комитета РБ майор юстиции Ю.Гришкевич уведомил родственников, что проверка по факту смерти военнослужащего приостановлена в связи с проведением экспертизы.





Женщина считает, что «данное постановление о приостановлении предварительного расследования вынесено незаконно и необоснованно, поскольку виновность врачей и членов призывной комиссии определяется не только заключением определенной экспертизы, но также и другими доказательствами по делу, которому могут быть пояснения свидетелей, определенные документы, предметы, которые можно выявить и зафиксировать только в рамках предварительного расследования».





По мнению Ольги Куневич, «судебные эксперты могут дать оценку болезни сына только на основании показаний свидетелей, поскольку только они могут чётко описать физическое состояние моего сына, который на протяжении всей службы постепенно умирал от болезни, на которую никто из врачей не обращал внимание».





Родственники умершего солдата не получили ответа на ходатайство, направленное 12 сентября в Кареличский районный отдел Следственного комитета РБ. В нем родственники просили возбудить «уголовное дело в отношении врачей призывной комиссии и военного комиссара по ст. 424 УК РБ, которые вопреки интересам службы, умышленно, злоупотребляя своими полномочиями, призвали призывника Михаила Риштовского в армию, который был болен раком, что привело к его смерти».





Семья считает необходимым опросить командиров и сослуживцев в/ч 20170, в которой служил Михаил Риштовский, медицинский персонал воинской части, всех врачей призывной комиссии, в том числе и председателя комиссии, которые обосновали годность М.Риштовского к воинской службе; опросить врачей в/ч 33933, которые в апреле 2019 года проводили медицинское обследование; опросить врача, который консультировал больного в РНПЦ онкологии 12 апреля 2019 года; опросить врачей и военнослужащих о состоянии М.Риштовского, который находился на лечении в медицинском пункте №2 в медицинской роте 72 ОУЦ с 31 июля по 07 августа 2018 года и с 05 октября по 19 октября 2018 года; в госпитальном отделении медицинской роты 72 ОУЦ с 19 октября по 29 октября 2018 года; в госпитальном отделении медицинской роты в/ч 33933 с 20 февраля по 26 февраля 2019 года и 10 апреля по 16 апреля 2019 года; в госпитале в 432 с 17 апреля 2019 года. Данная информация поможет лучше экспертам понять тяжесть и сроки заболевания болезнью.





Михаил Риштовский

«Четыре месяца длится проверка, результата – ноль. В смерти брата никто не виновен?»

- Около месяца назад я была у следователя, который сказал: появятся новости – сообщу. Новостей нет никаких. Поэтому мать и направила заявление прокурору с просьбой обязать следователя провести ряд следственных действий, который обязан был провести, – рассказывает Мария Грицкевич. – В прошлый раз следователь мне говорил, что обнаружены документы, согласно которым брат заболел в армии. В трагедии, которая произошла с моим братом, как я поняла, виновата призывная комиссия, которая отправила его служить в Слоним, где нет ни отдельного питания, ни уменьшенных нагрузок. Брата с гастритом 2 степени должны были направить в часть, где есть особый режим, а его отправили в самую худшую точку, как о Слониме все отзываются. Его направили в Слоним, мало того, год фактически никто не занимался его здоровьем – вот и все. И почему врачи не следили за его здоровьем: брат целый год промучился – никто внимания не обращал.





Но уголовное дело не заведено, виновных нету, только пять месяцев ведется проверка.





- Уголовное дело до сих пор не возбуждено?





- Нет, только идет проверка. Хотя наша семья настаивает на возбуждении уголовного дела, которым займется Следственный комитет. Как получается, что солдат умер – а виноватых нет? Конечно, Михаила Риштовского должны были демобилизовать в августе, а отправили домой из армии в июле – из-за обнаруженного рака. Но когда его комиссовали, в армии знали, что у него онкология.





- «Белгосстрах» по-прежнему отказывается выплачивать компенсацию?





- Новых известий нет. Посмотрим, как будет развиваться ситуация в ближайшие дни. В крайнем случае пойду на прием в Администрацию Президента – пускай берут под личный контроль. Но если я туда уже попаду, я обязательно расскажу какая у нас армия и как министр обороны не отвечает за своих подчиненных. Зачем тогда он сидит в этом кресле и за что получает свою зарплату? Зачем такая армия? Несколько дней назад в Старых Дорогах контрактник возвращался домой – упал, сердце остановилось. Завезли домой, закопали – и все.



“Нужно возбуждать уголовное дело по факту халатности должностных лиц”

Руководитель правозащитного центра «Правовая помощь населению» Олег Волчек вместе с юристами центра оказывают правовую помощь семье солдата.





– Соответствует ли следственной практике приостановка рассмотрения материалов проверки по факту смерти солдата в связи с проведением судебной экспертизы?





– Считаю, что по такому громкому процессу надо было не приостанавливать проверку, а возбуждать уголовное дело по факту халатности должностных лиц призывной комиссии, военкомата и врачей воинских частей, которые довели эту ситуацию до трагедии. Раньше такого не было в следственной практике по такой категории дел, чтобы следователь приостановил проверку, в связи с проведением определенной экспертизы. Поймите, что любому эксперту, чтобы определить в какой момент заболел Михаил, надо максимально изучить показания свидетелей, начиная от членов призывной комиссии, офицеров и солдат из учебной части в Печах, а также пояснения военнослужащих из воинской части Слонима, где он проходил в дальнейшем службу. Только так можно установить истину по делу. Поэтому экспертиза и затягивается, что мало информации о состоянии здоровья солдата за целый год его службы. Мы видим, что никакой фактически работы не проводилось с октября этого года, в связи с чем мама Михаила приняла решение обратиться к прокурору района, чтобы он возбудил уголовное дело и передал в Центральный аппарат следственного управления Следственного комитета Республики Беларусь.





– Почему родственники не доверяют районному следователю?





– Учитывая, что дело уже получило общественный резонанс в обществе, а также тот факт, что на протяжении четырех месяцев не было очевидных процессуальных действий со стороны следователя к возбуждению уголовного дела, в связи с этим они и обратились к прокурору района, чтобы он возбудил уголовное дело. Также мать умершего солдата просит прокурора, чтобы он обратился с ходатайством к руководству Следственного комитета Республики Беларусь о принятии дела следователями данного подразделения. Здесь надо создавать группу следователей и опрашивать свидетелей в разных городах страны. В расследовании данного дела должны участвовать следователи, имеющие определенный опыт по расследованию должностных преступлений.





Пока мы не увидели, чтобы следователь Кареличского районного отдела Следственного комитета Гришкевич, предпринял все возможные действия по установлению истины по делу. А время уходит, многие солдаты разъедутся по домам, и как потом опрашивать их?





– Как вы думаете, прокурор сможет дело возбудить?





– Тут есть все основания для возбуждению дела. Михаил на протяжении всей службы более четырех раз пролежал на больничной койке. Военные врачи установили диагноз тяжелой болезни. И понятно, что рак в такой степени не мог развиться за время службы в армии, а до неё, тем более, что есть информация об этом. Все обращения Михаила к врачам по ухудшению его состояния здоровья, никак они не реагировали, а ведь об этом он им говорил уже с учебного пункта, в самом начале службы. И лишь только через 11 месяцев ВВК приняла решение срочно уволить Михаила из армии, в связи с тяжелым его состоянием. А где они, врачи, командиры, были все эти 11 месяцев???





Надо власти не боятся признавать свои ошибки. Наказывать тех, кто своим непрофессионализмом и халатным отношением дискредитирует армию.





Сейчас вся призывная молодежь и их родители следят за всеми новостями об армии в социальных сетях, в том числе и поэтому делу.





Если дело по смерти солдата Коржича вскрыло проблемы с «дедовщиной» в армии, то дело по факту смерти Риштовского показало проблемы призывных комиссий, которые не уделяют тщательного внимания по обследованию призывников на пригодность их к службе в армии, что и привело к таким тяжким последствиям.







