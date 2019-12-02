Как сообщили «Ежедневнику» в «1С-Битрикс», новое приложение будет работать в рамках известного CRM-продукта «Битрикс24», с которым работают более 6 млн компаний по всему миру. Поэтому стартовая площадка для нового решения уже есть.

По данным Белстата, из года в год растет количество белорусов, которые перерабатывают. Так, в 2016 году более 48 часов в неделю работало 2,3% респондентов, в 2017 году – 2,7%, а в 2018 – 3%.





Для сравнения, Россия уже двигается в обратном направлении. В 2016 году перерабатывало 4,5% занятого населения, в 2017 – 3,7%, в 2018 – 3,3%.









В мае 2019 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально признала синдром эмоционального выгорания болезнью. Его отнесли к расстройствам в сфере профессиональной деятельности и включили в каталог Международной классификации болезней.





Причина заболевания – хронический стресс на работе, который приводит к выгоранию, депрессии, конфликтам с коллегами и снижению производительности. В итоге страдает не только сотрудник, но и его команда. Если стрессу подвержен топ-менеджер – ущерб может получить капитализация корпорации в целом.





Как ответ на эту проблему и явилась разработка философии ЗОР – Здоровый Образ Работы. По мнению экспертов компании «1С-Битрикс», чтобы управлять и контролировать личный уровень стресса, нужно сначала научиться регулярно измерять его.





Секрет технологии – в измерении Вариабельности Сердечного Ритма (HRV, Heart Rate Variability). Это изменение интервала между началом одного сердечного цикла и началом следующего. Впервые этот метод был описан в 1760 году, а сегодня широко используется в медицине, профессиональном спорте и космонавтике.





Пользователю нужно приложить палец к камере смартфона на две минуты - дальше приложение измерит его уровень стресса, энергии и продуктивности.





По своему желанию сотрудник может поделиться этой информацией с коллегами в своем профиле «Битрикс24», а руководитель или владелец бизнеса может определить подразделения в зоне «ментального риска» и вывести бизнес из-под удара.





По мнению разработчиков компании, новая антистресс-функция должна помочь 6 млн клиентов сервиса по всему миру сделать первый шаг к управлению стрессом и заботе о психологическом комфорте сотрудников в формате ЗОР.









«Люди – главный ресурс любого бизнеса. Независимо от того, руководители это, менеджеры среднего звена или рядовые сотрудники. Современные процессы цифровизации и высокая конкуренция на рынке требуют от нас постоянно быть «в тренде» и «в деловом тонусе». Мы непрерывно учимся чему-то новому, мы всегда в режиме online и на связи, постоянно погружены в рабочий процесс. Такой ритм жизни часто приводит к износу ресурсов организма. Становится сложно управлять уровнем стресса, и постепенно он влияет на качество жизни и работы.





Любопытно, что в малых дозах стресс повышает продуктивность человека. Секрет в том, чтобы сохранять его уровень в «зоне эффективности». Эта концепция и легла в основу нашей антистресс-технологии. Новая функция позволяет быстро измерить показатели стресса и скорректировать свой график или образ жизни, в целом», - заявила эксперт сервиса «Битрикс24» в Беларуси Полина Ганкович.



