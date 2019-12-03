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Человек на втором месте: учёные составили список самых смертоносных существ

Учёные подсчитали ежегодное количество жертв и составили рейтинг смертоносных существ Земли.

В конце списка оказались акулы и пауки, а возглавил его москит. Как пишет euroradio.fm со сылкой на Сильные новости", эти насекомые — переносчики малярии, жёлтой лихорадки, лихорадки денге и других болезней, из-за которых ежегодно умирает 750 тысяч человек. На втором месте в рейтинге — люди.


 По статистике, 440 тысяч человек в год гибнут от рук себе подобных. Третье место заняли змеи: в год от их укусов может умереть 100 тысяч человек. Собаки, из-за которых в год происходит 35 тысяч смертей, на четвёртом месте. Завершает топ-5 пресноводная улитка, которая переносит паразитических червей. Проникая под кожу, их личинки способны вызывать опасное заболевание — шистосомоз. От заражения ежегодно умирают около 20 тысяч человек.
euroradio.fm
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