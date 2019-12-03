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Где в Минске в декабре установят мобильные датчики контроля скорости

Мобильные датчики автоматической фиксации нарушений скоростного режима движения в декабре будут работать на ряде участков улично-дорожной сети города.

Об этом сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в столичной ГАИ.

Они будут размещены с 20:00 до 02:00 в следующих местах:


— пр. Независимости, 45;

— пр. Независимости, 156;

— ул. Орловская, 80;

— ул. Кижеватова, 36;

— пр. Партизанский, 178;

— пр. Партизанский, 108;

— ул. Московская, 22;

— ул. Кальварийская, 25;

— пр. Независимости, 99;

— пр. Пушкина, 70а;

— ул. Притыцкого, 38.

Камера на ул. Я. Купалы в районе пересечения с ул. Кирова будет находиться там до 10 декабря. С 10 по 20 декабря ее разместят на Южной магистрали в районе пересечения с ул. Германовской.

По нечетным числам с 07:00 до 20:00 будут работать датчики на пр. Партизанском, 178, ул. Орловской, 80, пр. Независимости, 99. По четным в это же время — на пр. Партизанском, 108, пр. Независимости, 156, ул. Кижеватова, 36.

Круглосуточно фиксировать нарушителей скорости будут две камеры на 19-м км внешнего и внутреннего кольца МКАД.
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