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В Германии назвали самые надежные подержанные кроссоверы

Немецкие эксперты, в рамках TÜV-Report 2020, определили 6 самых надежных кроссоверов в двух категориях: возрастом 2-3 года и 4-5-летние.

Среди моделей с пробегом в 2-3 года лучшим, по оценке специалистов, стал Mercedes GLC (2,17% случаев обращения к сервисменам для устранения поломок среди всех владельцев, основная проблема - подвеска), пишет interfax.by


Также в топе Mazda CX-3 с 2,7% случаев посещения СТО. Жалобы: на жесткость подвески и периодические "тормоза" в работе навигации.

На третье место эксперты поставили Audi Q5 (2,8% обращений в сервис).


Из 4-5 летних кроссоверов реже всего в СТО заезжает Opel Mokka - с такой необходимостью в первые годы эксплуатации столкнулось 5% владельцев.

На второй позиции по этому показателю - Audi Q5 (5,3%).

Третьей - Mitsubishi ASX (5,7% случаев, самые значимые - связаны с тормозными дисками).
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