Что сейчас происходит в доме на пр. Дзержинского, где обрушились перекрытия
Одной из возможных причин обрушения 30 ноября конструкций на строительстве жилого здания на пр. Дзержинского, 19, мог стать недостаточно прочный бетон на перекрытии между этажами, сообщил корреспонденту агентства «Минск-Новости» заместитель главы администрации Московского района Владимир Танкевич.
— Точные причины происшедшего будут установлены в ходе расследования, — уточнил В. Танкевич. — Для этого создана специальная комиссия. Все документы по строительству переданы в следственный комитет. Работы на объекте приостановлены.
Как мы уже сообщали, на пр. Дзержинского, 19, где ведется строительство многоквартирного жилого дома, при производстве строительно-монтажных работ обрушились бетонные перекрытия. Это произошло на 19-м этаже. Перед этим двое рабочих заливали там бетон. Они закончили смену и уже уходили, когда перекрытие сорвалось на 18-й этаж. Нижнее перекрытие тоже не выдержало огромный груз, и конструкция обрушилась. К счастью, никто из людей при этом не пострадал. Были повреждены две стоящие возле дома легковые машины.
Вместе с директором ООО «Датч Стар», которое является заказчиком работ, Денисом Заморецом подходим к зданию. Работы там до выяснения всех обстоятельств приостановлены, вход на объект закрыт.
— Жилой дом, который мы строим, многосекционный, — пояснил Д. Заморец. — Часть секций сдали в эксплуатацию еще в 2017–2018 гг., там благополучно живут люди. Эта секция 3-я, она отделена деформационными швами от сданного жилья и никак с ним не связана.
— Предположительно, в чем может быть причина обрушения?
— Вариантов много: возможно, бетон не затвердел или стойка какая-то не выдержала нагрузки. Когда заливается бетон, если опалубка где-то не выдержала или еще что-то, это имеет эффект лавины и тянет за собой все остальное.
— В проекте могла быть ошибка?
— Нет, исключено. Все конструктивы однотипны. Пройдена экспертиза. Вопросов по ней не было.
Первое заседание комиссии, в которую вошли представители заказчика, генподрядчика, проектной организации, поставщиков материалов, Госстройнадзора и Главгосстройэкспертизы, пройдет 2 декабря. Она будет работать в течение месяца. Для исследования причин инцидента привлекут две специализированные лаборатории. Будут проверены несущие способности каркаса и всех конструкций, сделаны соответствующие расчеты, и затем проектная организация выдаст свои рекомендации. Только после этого работы возобновятся.
Владельцам поврежденных автомобилей все затраты на ремонт будут компенсированы.
Фото Павла Русака
Любовь Егоренкова
07:57 03/12/2019
Загрузка...
Загрузка...
Блоги
Особое мнение