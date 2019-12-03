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Антирекорд: в Мексике за один день убили 127 человек

В Мексике 1 декабря совершили рекордное число убийств за день

С января по октябрь текущего года жертвами умышленных убийств в Мексике стали более 29,5 тысяч человек.
Власти Мексики 1 декабря зарегистрировали 127 умышленных убийств в разных регионах страны, что стало самым высоким показателем такого рода за день с начала текущего года. Об этом сообщила радиостанция Noticias MVS со ссылкой на доклад федерального правительства.

В ноябре, согласно официальным данным, в стране совершалось порядка 79 умышленных убийств в день. Наиболее высокий уровень насилия в этом году наблюдается в штатах Гуанахуато, Нижняя Калифорния Северная, Мехико, Халиско и Герреро, пишет korrespondent.net

В своем выступлении 1 декабря, в первую годовщину вступления в должность, президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор назвал снижение уровня преступности главной задачей, стоящей перед его правительством.


С января по октябрь текущего года жертвами умышленных убийств в Мексике стали более 29,5 тысяч человек. Ответственность за небывалый разгул насилия в значительной степени лежит на наркомафии.

Напомним, что ранее в Мексике наркокартель на мосту повесил и расстрелял 19 человек. Мексиканский наркокартель повесил девять человек на мосту и застрелил еще десять. Тела последних были разбросаны на дороге.

Также сообщалось, что при перестрелке в Мексике погибли 24 человека. Инцидент произошел в 80 км от американского города Мак-Аллен, который посещал президент Дональд Трамп.
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