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Просто шел мимо: мужчина спас троих провалившихся под лед детей

ЧП произошло 1 декабря в Северном микрорайоне.

Проходивший мимо мужчина спас троих детей, которые провалились под лед на Светиловском озере в Барановичах. 

Примерно в 14.30 1 декабря два мальчика и девочка 6–8 лет вышли на первый лед Светиловского озера. Лед под ногами детей провалился, и они оказались в воде. 

Очевидцем случившего стал житель города Егор Ващилко. Он сразу бросился на помощь и вытащил ребят из холодной воды.


– Потом подоспели другие люди и повели детей домой, – рассказал Intex-press Егор. – Но меня удивляет, почему нет спасателей или МЧС на водоемах, входящих в черту города.
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