Oops! Витебчанин в салоне связи вместо смартфона украл... муляж

19 ноября около 17-00 мужчина отправился в салон связи, где открыто похитил выставочный экземпляр муляжа телефона стоимостью 8 рублей.





Камера видеонаблюдения зафиксировала, как подозреваемый вошел в помещение и стал разглядывать гаджеты. В какой-то момент он схватил первый попавшийся под руку телефон и поспешил скрыться с места преступления.





Продавцы салона вызвали милицию. Тогда же и выяснилось, что добычей злоумышленника стал не новенький телефон, а его муляж.









Вскоре сотрудникам уголовного розыска стала известна и личность мужчины. Пытаясь уйти от ответственности, он несколько дней жил на съемной квартире.





Несмотря на все попытки скрыться от правоохранителей, подозреваемый был задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело за грабеж, сообщает УВД Витебского облисполкома.



